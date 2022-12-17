سرپرست معاونت روابط عمومی دفتر استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ اسماعیل زارعی‌کوشا در این ابلاغ خطاب به «سید دارا سیدعباسی» آورده است: با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین‌الملل دفتر استاندار منصوب می‌نمایم.

استاندار کردستان افزوده است: امید است با اتکال به خداوند منان در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت مردمی؛ «عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاک‌دستی و فسادستیری و قانون‌مداری» موفق باشید.