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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

سرپرست معاونت روابط عمومی دفتر استاندار کردستان منصوب شد

سرپرست معاونت روابط عمومی دفتر استاندار کردستان منصوب شد

سنندج- استاندار کردستان در ابلاغی «سید دارا سیدعباسی» را به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و بین‌الملل دفتر استاندار منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ اسماعیل زارعی‌کوشا در این ابلاغ خطاب به «سید دارا سیدعباسی» آورده است: با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین‌الملل دفتر استاندار منصوب می‌نمایم.

استاندار کردستان افزوده است: امید است با اتکال به خداوند منان در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت مردمی؛ «عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاک‌دستی و فسادستیری و قانون‌مداری» موفق باشید.

کد مطلب 5657320

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    نظرات

    • وکیلی عدنان IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      گل بود به سبزه هم آراسته شد!!!!! آقای استاندار در شطرنج مدیریت استان یک حرکت اشتباه دیگر داشتید و کم کم کیش و بعدش مات خواهید شد. متاسفم که مشاوران ناآگاه شما چنین مشاوره هایی به شما می دهند. محبویت ، تعامل، تخصص معیارهای بدیهی برای متصدی روابط عمومی است. در تعجبم که شما که سابقه رسانه ای دارید

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