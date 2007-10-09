تروریست واقعی آمریکاست نه ایران / طی دو قرن گذشته ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه پاکستانی پاک تریبیون در تحلیلی نوشت: این روزها نام ایران در اخبار ( بسیار) شنیده می شود . اما اکثر ما چیز کمی درباره مردم ، فرهنگ چندین هزار ساله و یا درباره واقعیتهای کنونی آن می دانیم. به نظر نمی رسد که هیچ یک از مقامهای ما هم چیز زیادی درباره آن بدانند.

نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: طی دو سال گذشته " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا تلاش کرده تا مردم کشورش را برای اقدام نظامی علیه ایران آماده کند. دولت آمریکا آنچه را که در توان دارد برای بدجلوه دادن مردم آن انجام می دهد.

دولت بوش همچون شرکتهای آمریکایی این مسئله را که منافع آنها در ایران همچون در عراق به خاطر ذخائر گسترده نفتی آن است، انکار می کنند. آنها ادعا می کنند که ایران بخشی از محور شرارت، یک دولت تروریستی و یک تهدید هسته ای است.

در ادامه این مطلب آمده است: در سالهای 1980 تا 88 صدام حسین این هم پیمان آمریکا به ایران حمله کرد. آمریکا صدام را مسلح و به آن کمک مالی کرد. این روزها جرج بوش ادعا می کند که ایران سلاح دراختیار آشوبگران عراقی قرارمی دهد، اما این آمریکا و نه ایران است که به عراق حمله و آن را اشغال و برای مردم آن بی نظمی و هرج ومرج ایجاد کرد.

نویسنده تصریح می کند: درعراق این آمریکاست که با نقض قوانین بین المللی برخی دیپلماتهای ایرانی را دستگیرکرده ونیروهای عملیات ویژه آمریکا با نفوذ در داخل ایران حاکمیت آن را نقض می کنند.

این روزنامه پاکستانی با اشاره به حمایت ایران از حماس و حزب الله و معرفی این دو از سوی آمریکا به عنوان گروههای تروریستی خاطر نشان می کند: اما با توجه به مفهوم تروریسم و رابطه آن با اعمال خشونت در قبال غیرنظامیان، این کلمه برای آمریکا و اسرائیل بیش از حماس و حزب الله مصداق دارد. این حماس و حزب الله نیستند که آپارتاید را اعمال می کنند. آنها به لبنان حمله نکرده و یا فلسطین را اشغال نکرده اند. آنها همچنین زرادخانه های هسته ای مخفی ندارند.

به گزارش مهر ، در بخش دیگراین تحلیل با طرح این پرسش که آیا ایران یک تهدید هسته ای است، آمده است: تعداد کمی از منابع اطلاعاتی موثق معتقدند که ایران حتی اگر بخواهد ( که هنوز ثابت نشده) ظرف چند سال به سلاح هسته ای دست پیدا می کند. تصور این مسئله دشوار نیست که ایران ممکن است برای بازدارندگی به دنبال سلاح هسته ای باشد. علاوه بر این، ایران در کنار قدرتهای هسته ای اسرائیل، روسیه، هند و پاکستان قرار دارد که هر کدام از آنها از سوی آمریکا مورد توجه قرار گرفته و یا حتی حمایت شده اند.

این کشور همچنین از سوی پایگاههای آمریکا در کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان احاطه شده و در بین کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیح فارس قرار دارد. اما این آمریکاست که در همسایگی آن هیچ کشوری با سلاحهای هسته ای وجود دارد و کلاهکهای هسته ای و زیردریاییهای هسته ای بیشتری را در مقایسه با دیگر کشورهای هسته ای در اختیار دارد.این آمریکاست که گهگاهی تهدید می کند تا از سلاحهای هسته ای استفاده کند و گزینه اقدام نظامی را همچنان حفظ می کند.