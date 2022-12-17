به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کاراته استان لرستان با حضور در مسابقات قهرمانی سبک KWF رده سنی نونهالان که به میزبانی تهران در شهرستان اسلام شهر با حضور بیش از ۴۵۰ کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) با حضور تیم‌هایی از استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، لرستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان، کرمانشاه و تیم‌های شهرستان‌ها بر روی سه تخته تاتامی برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها نتایج ذیل توسط کاراته کاهای استان لرستان کسب شد.

«مریم جعفری» نماینده سبک کیوکوشین KWF استان لرستان در این دوره از مسابقات به همراه داوری «گلنوش میر دریکوندی» داور این دوره از مسابقات بودند.

همچنین، «طناز دریکوند»، «سارا بارانی بیرانوند»، «آرتمیس آقا میرزایی»، «رعنا پاپی»، «رها حیدری»، «ساینا باشی زاده»، «پرنیا فلاحی»، «طناز آریا افروز»، «نیایش حاجی‌زاده»، «ستایش حاجی زاده» مقام اول بخش کومیته انفرادی را کسب کردند.

«پارمیداعباسوند»، «بهار سرمیلی»، «روشا بابعالی»، «فاطمه دریکوندی»، «پارمیس محمودی تبار»، «تیانازجودکی»، «بیتا علیار سفیده خوان» مقام دوم و «مینودانیال نیا»، «اسماً بابایی نژاد»، «الناز میردریکوند»، «ثمینا باشی زاده»، «دنیا جهانی» مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش کاتا انفرادی «سارا بارانی بیرانوند» مقام اول، «رها حیدری» مقام دوم و «رعنا پاپی»، «دنیا جهانی»، «پارمیدا عباسوند»، «ستایش حاجی زاده مقدم»، «بیتا علیار سفیده خوان» و «نیایش حاجی‌زاده مقدم» مقام سوم را کسب کردند.

این دوره از مسابقات به صورت جشنواره‌ای برای نونهالان به صورت مستقل برگزار شد که به نفرات برتر اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا شد، مربیگری این تیم به عهده «گلنوش میردریکوندی» با سرپرستی «مریم جعفری» این نتایج به دست آمد.