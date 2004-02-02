اعتراض به جعل و سوء استفاده از نام و مهر انجمنهاي اسلامي دانشجويان

به گزارش خبرگزاري مهر ، متن كامل اين نامه بدين شرح است:

پيرو انتشار مجعول نامه اي خطاب به خاوير سولانا كميسر خارجي اتحاديه اروپا كه با اسامي تعدادي از انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاهها در مطبوعات و خبرگزاريها ؛ شوراي مركزي انجمنهاي دانشگاههايي كه در زير آمده ، اعلام ميدارند هيچ گونه اطلاعي از وجود يا ماهيت اين نامه نداشته و اقليتي خود سر به صورت غيرقانوني و بدون اطلاع شوراي مركزي از نام و عنوان اين انجمنهاي اسلامي سوء استفاده نموده اند.

لذا شوراي مركزي اين انجمنهاي اسلامي ضمن تكذيب نام خود در ذيل بيانيه فوق الذكر، حق شكايت به مراجع قانوني نسبت به جعل مهر و امضاي خود را از سوي اين عناصر تشكيلات گريز براي خويش محفوظ مي داند.



انجمهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:

اميركبير، علم و صنعت ايران ، فردوسي و علوم پزشكي مشهد، شيراز ، علوم پزشكي شيراز ، زابل ، علوم پزشكي ايران ، سيستان و بلوچستان ، مازندران ، علوم پزشكي هرمزگان