ضرب المثل های کرمانی گردآوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تمام داستان های مجموعه "و این دوباره خندید" دارای مضامین اجتماعی است که پنج سال قبل به وسیله علی اکبر کرمانی نژاد به رشته تحریر درآمد اما به دلیل بروز مشکلات مالی نویسنده و عدم حمایت، زمان انتشار آن به تعویق افتاد. "و این دوباره خندید" را خود مولف منتشر خواهد کرد.

"خورشید، خورشید"، "توبه"، "پایانی برای آغاز"، "خوفی که آقای خوافی را خورد"، "مثل اینکه اینجا از همه جا راحت ترم، "پدرم کتک خورده بود"، "و این دوباره خندید" و... داستان های این مجموعه را تشکیل می دهند.

کرمانی نژاد درحال حاضر سه رمان و ده مجموعه داستان را آماده انتشار دارد. وی همچنین این روزها مشغول گردآوری پنج هزار ضرب المثل کرمانی است که از سالها قبل به تحقیق و پژوهش درباره آنها پرداخته است.

از این نویسنده سال 1382 مجموعه داستان "شما چیزی گم نکردید" به چاپ رسید.