محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر هفته جاری جوی پایدار برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: تا روز چهارشنبه پدیده غالب در اغلب نقاط استان خوزستان مه یا مه رقیق خواهد بود و سبب کاهش دید افقی به‌ویژه در مناطق جنوب، غرب، مرکز، شمال و جاده‌های مواصلاتی استان می‌شود.

سبزه زاری افزود: به علت پایداری هوا تجمع آلاینده در نزدیکی سطح زمین و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت تا اواسط روز پنجشنبه مورد انتظار است.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته گتوند ۲۴.۲ و دهدز ۷.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در همین مدت نیز حداکثر و حداقل دمای هوای اهواز ۲۱.۶ و ۱۱.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.