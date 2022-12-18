  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

با وقوع مه گرفتگی؛

دید افقی در خوزستان کاهش می‌یابد

دید افقی در خوزستان کاهش می‌یابد

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش دید افقی به علت مه گرفتگی در اغلب مناطق استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر هفته جاری جوی پایدار برای استان خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: تا روز چهارشنبه پدیده غالب در اغلب نقاط استان خوزستان مه یا مه رقیق خواهد بود و سبب کاهش دید افقی به‌ویژه در مناطق جنوب، غرب، مرکز، شمال و جاده‌های مواصلاتی استان می‌شود.

سبزه زاری افزود: به علت پایداری هوا تجمع آلاینده در نزدیکی سطح زمین و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت تا اواسط روز پنجشنبه مورد انتظار است.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته گتوند ۲۴.۲ و دهدز ۷.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در همین مدت نیز حداکثر و حداقل دمای هوای اهواز ۲۱.۶ و ۱۱.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

کد مطلب 5658458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها