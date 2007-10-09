صدور 500 هزار رفاه کارت دانشجو / توافق موسسه ایران برای کمک به نشریات دانشجویی

دکتر محسن اسلامی امروز در جمع خبرنگاران در وزارت علوم با بیان این مطلب افزود : اگر در نشریه ای دانشجویی به فردی ملی توهین شد، مدعی العموم برای پیگیری حقوقی این موضوع کفایت می کند و نیازی به شاکی خصوصی نیست.

وی گفت: کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی مرجع تفسیر آئین نامه نشریات دانشجویی است و دانشگاهها برخی ابهامات یا سوالات خود در خصوص آئین نامه نشریات دانشجویی را از این کمیته استعلام می کنند.

وی ترکیب کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی را شامل اعضای دانشجویی و حقوقدان و مسئولینی از وزارت علوم و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها عنوان کرد و گفت : چنانچه دانشجویان فعال نشریات دانشجویی نسبت به احکامی که در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صادر می شود، اعتراض دارند به دبیرخانه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی منعکس کنند.

این مسئول فرهنگی در وزارت علوم گفت : طی جلسه ای با مدیرمسئول ایران توافق شد تا موسسه ایران با حوزه نشریات دانشجویی و پتانسیلی که در دانشگاهها است ارتباط موثر برقرار کنند و قلم های جوان حمایت شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از توافق با مدیرعامل فروشگاه رفاه و صدور رفاه کارت دانشجو خبر داد و گفت : دکتر اسلامی از تفاهم نامه اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم با اکو جهت اعزام دانشجویان به کشورهای عضو اکو خبر داد و گفت : 35 دانشجوی فعال تشکل های اسلامی در آینده به تاجیکستان اعزام می شوند تا از نزدیک با مراکز فرهنگی و دانشگاهی آنجا آشنا شوند.

وی از برنامه های اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در سال مولانا خبر داد و گفت : هیئتی دانشگاهی متشکل از شعرای دانشجو، مدیران فرهنگی و اساتید شاعر که یک کاروان متنوع را تشکیل می دهند به قونیه اعزام می شوند و در سال مولانا در آنجا اجرای برنامه خواهند داشت.

دکتر اسلامی برگزاری جشنواره روشن دلان دانشجو را از دیگر برنامه های وزارت علوم عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : جشنواره روشن دلان طی ارتباطی با انجمن روشن دلان پیگیری می شود تا مناسب سازی فضای روشن دلان شکل بگیرد. جشنواره روشن دلان در قالب یک همایش فرهنگی علمی در حوزه های IT و فرهنگی هنری دیده شده است.