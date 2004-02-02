سردارطلايي: 10 هزار نيروي پليس امنيت تماشاگران بازي حساس پرسپوليس واستقلال را تامين خواهدكرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضور سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، مديركل حراست، مهدي اربابي نماينده فدراسيون، محمد قريب مديرعامل باشگاه استقلال، محمدرضا هدايتي نماينده باشگاه پرسپوليس ومسوولين شركت واحد وراهنمايي ورانندگي برگزارشد، سردارطلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ طي سخناني گفت: هدف ازبرگزاري اين جلسه هماهنگي با مجموعه همكاران نيروي انتظامي، مديريت ورزش، اتحاديه فوتبال ودستگاههاي بيروني درامرخدمات رساني است تا مسابقه دوتيم پرطرفدارفوتبال كشوركه ازبازتابهاي بين المللي برخورداراست به بهترين شكل برگزارشود.

وي با اشاره به اتفاقاتي كه ازسوي برخي تماشاگران درديدارتيمهاي ملي ايران وكره شمالي بوجود آمد، افزود: پس ازوقوع اين اتفاق افكارعمومي ما را مورد اين پرسش قرار دادند كه چرا اساسا چنين اتفاقي به وجود آمد وهردستگاهي ديگري دراين دستگاه مقصر مي دانست. پس ازاين اتفاق تدابير جدي تري را براي امنيت ورزشگاه وتماشاگران در نظرگرفتيم وشاهد همكاري خوبي مردم نيز با نيروي انتظامي بوديم.

وي تصريح كرد: براي نيروي انتظامي حضور پرشور ونشاط جوانان درعرصه هاي ورزشي يك آرزوتلقي مي شود، ولي بايد اين حضور با حفظ امنيت و نظم و انضباط همراه باشد.

وي درادامه به آمارتحقيقات انجام شده ازسوي نيروي انتظامي دربررسي تماشاگراني كه درورزشگاهها حضورمي يابند، اشاره كرد و سن، شغل، تحصيلات، درآمد، اهليت را در بروزبرخي ناهنجاريهاي از سوي تماشاگران موثردانست.

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ درادامه افزود: براي برقراري نظم وامنيت وخدمات رساني بهتربه ورزش دوستان درجريان ديداردوتيم پرسپوليس واستقلال 10هزارنيروي پليس به كار گرفته خواهند شد كه از اين تعداد نيرودرداخل وخارج ورزشگاه و هم در سطح شهراستفاده خواهد شد.

وي درپايان افزود: نيروي انتظامي معتقد است با يك مديريت همراه با تعامل وتفاهم مي توان بهترين شرايط را براي برگزاري يك مسابقه با حضور100 هزارتماشاگر علاقمند را فراهم كرد.