به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران هادی معزالدینی با انتقاد از انعکاس نادرست نحوه عملکرد برخی مشاغل در سریال های تلویزیونی گفت: اخیرا شاهد آن بودیم که در سریال " میوه ممنوعه" که هر شب از شبکه دو سیما پخش می شود شان ومنزلت سردفتری خدشه دار شده است.

وی ادامه داد: در یکی از قسمت های این سریال چنین نشان داده شد که سردفتری با حضور در منزل شخصیت اصلی داستان قصد داشت اسنادی را به نام همسر و فرزندان وی تنظیم کند. در حالیکه این کار کاملا غیر قانونی ونادرست است.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه هیچ سردفتری حق خروج اسناد و مدارک را جهت امضا از دفتر اسناد رسمی ندارد تاکید کرد: این مهم قانون و فقط با اذن و اجازه دادستان امکان پذیر است و متعاملین باید با حضور در محل دفتر اسناد را امضا کنند.

معزالدینی در پایان توجه بیشتر فیلم سازان و مروجان فرهنگ در رسانه ها را به شان و منزلت مشاغل مختلف در جامعه خواستار شد.