قیمت میوه شب یلدا در ارومیه اعلام شد/تزریق۲۰۰۰تن هندوانه به بازار

یحیی آرنگ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأمین میوه در آستانه شب یلدا اظهار کرد: برای تأمین میوه شب یلدا در ارومیه هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و تاکنون بیش از ۲ هزار تن هندوانه برای مصرف شهروندان به بازار تزریق شده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان و خرده‌فروشان میوه و تره‌بار ارومیه با بیان اینکه قیمت میوه در بازار نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است عنوان کرد: قیمت هر کیلو هندوانه در حدود ۱۰ تا یازده هزار تومان است.

وی با اشاره به قیمت سایر میوه‌ها اعلام کرد: پرتقال در حدود هشت تا ۱۳ هزار تومان، نارنگی ۹ تا ۱۶ هزار تومان، سیب قرمز دشتی ۱۱ الی ۱۳ تومان، سیب سفید ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان، سیب قرمز کوهپایه ۱۸ الی ۲۲ هزار تومان، سیب سفید کوهپایه ۱۹ الی ۲۵ تومان است.

آرنگ پور اضافه کرد: روزانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن محصول کشاورزی و باغی از میدان میوه و تره‌بار اورمیه خارج می‌شود، این میدان سال ۶۷ با ۱۲۰ غرفه بارفروشی کار خود را آغاز کرد، هم اکنون ۳۰۰ مغازه دارای پروانه کسب، در زمینه تأمین، عرضه و صادرات در آن فعالیت دارند.