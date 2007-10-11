ژاپن تا دهه آینده فضاپیمای بدون سرنشین به ماه می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بدین ترتیب ژاپن در کنار چین و هند سه غول فضایی آسیا هستند که با هدف اکتشافات در ماه رقابت جدیدی را آغاز کرده اند.

نخستین مدارگرد ماه ژاپن هم اکنون در حال چرخش به دور این قمر است و برنامه بعدی این کشور فرو نشاندن فضاپیمایی بدون سرنشین در ماه در دهه آینده است. این دستاوردی است که تاکنون تنها دو کشور آمریکا و شوروی سابق موفق به انجام آن شده اند.

بر اساس گزارش رویترز، یک مقام عالی رتبه آژانس اکتشافات فضایی ژاپن گفت: ما قصد داریم این پروژه را تا اواسط دهه آینده میلادی عملی کنیم.

به گفته وی فضاپیمای بدون سرنشینی که به ماه خواهد رفت به بررسی دقیق ویژگی های ماه شناختی این قمر پرداخته و نگاه جدی نیز به منابع طبیعی آن خواهد داشت.

این درحالی است که چین نیز درنظر دارد تا در سال 2010 فضاپیمای بدون سرنشینی در ماه فرود آورد.