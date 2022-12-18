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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۰:۰۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور روانسر

۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور روانسر

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از ۲ مصدوم در حادثه رانندگی محور روانسر خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر یکشنبه بیست و هفتم آذر طی گزارش مرکز اورژانس مبنی بر برخورد ۲ دستگاه سواری پراید در محور روانسر به پاوه به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.‌

وی افزود: بلافاصله تیم عملیات امداد و نجات پایگاه شهید چمران جمعیت هلال احمر شهرستان روانسر در سریع‌ترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای امدادی این جمعیت پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش بیمارستانی یک نفر از مصدومین را به عوامل فوریت‌های پزشکی تحویل و یک نفر را به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 5658906

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