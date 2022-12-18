حضور کاروان روایت حبیب در شهر امام (ره) دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری شهرستان دزفول شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان «روایت حبیب» به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه شهید مهرولی شهر امام (ره) حضور یافت و به اجرای برنامه‌ای برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

علیرضا مهدویان پور افزود: سردار سلیمانی در سال ۱۳۹۸ با حضور در شهر امام (ره) دزفول با خانواده شهید سعد دیدار کرده بودند به همین علت کاروان روایت حبیب که به خوزستان سفر کرده برنامه خود را در شهر امام (ره) دزفول اجرا کرد.

وی یادآور شد: این برنامه با استقبال مردم شهر امام (ره) همراه بود.

حجت الاسلام احمد فیض الاسلام، امام جمعه شهر امام در این مراسم با اشاره به علاقه ویژه مردم این شهر به شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: اجرای این برنامه تداعی پیوند قلبی مردم شهر امام با حاج قاسم بود تا مردم منطقه بیعتی دوباره با شهدا به ویژه سردار دل‌ها ببندند.

به گزارش مهر، اجرای گروه سرود بنت الرسول، پخش کلیپ راز پرواز با محتوای حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر امام دزفول در سال ۹۸، خاطره گویی حبیب سعد، اجرای نمایش قاسم تا قاسم، اجرای نقالی، شعرخوانی و گلباران مکان فرود بالگرد حاج قاسم سلیمانی در شهر امام آیتم‌های برنامه کاروان روایت حبیب در شهر امام دزفول بود.