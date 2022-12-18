  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷

حضور کاروان روایت حبیب در شهر امام (ره) دزفول

حضور کاروان روایت حبیب در شهر امام (ره) دزفول

دزفول- کاروان «روایت حبیب» به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در شهر امام (ره) دزفول حضور یافت و به اجرای برنامه پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری شهرستان دزفول شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان «روایت حبیب» به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه شهید مهرولی شهر امام (ره) حضور یافت و به اجرای برنامه‌ای برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

علیرضا مهدویان پور افزود: سردار سلیمانی در سال ۱۳۹۸ با حضور در شهر امام (ره) دزفول با خانواده شهید سعد دیدار کرده بودند به همین علت کاروان روایت حبیب که به خوزستان سفر کرده برنامه خود را در شهر امام (ره) دزفول اجرا کرد.

وی یادآور شد: این برنامه با استقبال مردم شهر امام (ره) همراه بود.

حجت الاسلام احمد فیض الاسلام، امام جمعه شهر امام در این مراسم با اشاره به علاقه ویژه مردم این شهر به شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: اجرای این برنامه تداعی پیوند قلبی مردم شهر امام با حاج قاسم بود تا مردم منطقه بیعتی دوباره با شهدا به ویژه سردار دل‌ها ببندند.

به گزارش مهر، اجرای گروه سرود بنت الرسول، پخش کلیپ راز پرواز با محتوای حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر امام دزفول در سال ۹۸، خاطره گویی حبیب سعد، اجرای نمایش قاسم تا قاسم، اجرای نقالی، شعرخوانی و گلباران مکان فرود بالگرد حاج قاسم سلیمانی در شهر امام آیتم‌های برنامه کاروان روایت حبیب در شهر امام دزفول بود.

کد مطلب 5659012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها