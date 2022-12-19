۵۳۰۰ دانشجو در گلستان آموزش های مهارتی خواهند دید

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه کرایلو شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هر شخصی که میخواهد در جامعه امروز در قالب پیشرفت و توسعه گام بردارد حتماً باید بخش دانش و مهارت را با هم بیاموزد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان افزود: ۵۷ درصد ورودیهای اداره کل فنی و حرفهای کشور را دانشجویان فارغ التحصیل تشکیل میدهند که پس از گذراندن چندین سال علم آموزی در دانشگاه به مراکز فنی و حرفهای مراجعه تا مهارت کسب و کار بیاموزند.
وی گفت: بهتر است که دانش ۳۰۰ جویان همزمان با تحصیل خود به مراکز فنی و حرفهای مراجعه کنند و آموزشهای مهارتی را کسب کنند.
کرایلو بیان کرد: طرح «کهاد» شامل حال دانشجویانی میشود که در مسیر تحصیل هستند و دورههای مهارتی مرتبط با رشته تحصیل آنها برگزار میشود و طرح «نخلستان» هم به ساماندهی فارغ التحصیلان دانشگاهی مربوط میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان ادامه داد: در مجموع در دو طرح «کهاد» و «نخلستان» به پنج هزار و ۳۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل مهارتهای لازم آموزش داده میشود.
وی تصریح کرد: مرکز فنی و حرفه شهید قاسم سلیمانی گرگان ۱۷ کارگاه آموزشی شامل پنجرههای دوجداره، جوشکاری، درودگری، مکانیکی و غیره مهارتهای لازم را در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.
نظر شما