لغو سخنرانی اسقف اعظم توتو در دانشگاه سنت توماس به علت انتقاد از صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دانشگاه سنت توما با هزاران درخواست برای بررسی مجدد تصمیم خود به لغو سخنرانی اسقف اعظم دسموند توتو در این دانشگاه مواجه شده است. از این رو هفته آینده دنیس دیس رئیس دانشگاه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی در بیانیه‌ای درباره تصمیم خود مبنی بر لغو سخنرانی این روحانی آفریقای جنوبی و فعال حقوق بشر که در سال 1984 برنده جایزه صلح نوبل شد گفت: استدلال مقامات دانشگاه درباره لغو این سخنرانی این است که وی در سال 2002 رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی ها را به آپارتاید در افریقای جنوبی تشبیه کرده بود.

اسقف اعظم دسموند توتو درسال 2002 طی یک سخنرانی در بوستون امریکا اعلام کرد: در تمام سفرهایم به سرزمین مقدس به این نکته پی بردم که این رویدادها چقدر مرا به یاد رویدادهایی که می اندازد که در زمان آپارتاید برای ما در افریقای جنوبی رخ می‌داد.

وی در این سخنرانی به تحقیر فلسطینی‌ها در گذرگاههای جاده ای، ممانعت از دسترسی آنها به درمان پزشکی، تخریب خانه های آنها و سانسور گزارشهای رسانه ای اشاره کرده بود.