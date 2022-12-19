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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۳

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛

جمع آوری ۳۰ معتاد متجاهر در ایلام

جمع آوری ۳۰ معتاد متجاهر در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از جمع آوری ۳۰ معتاد متجاهر در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران واحدهای عملیاتی این شهرستان در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدراستان، طرح مبارزه با خرده فروشان مواد افیونی و معتادان متجاهر را در سطح شهرستان ایلام به اجراء گذاشتند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ و ۱۲ در هفته گذشته با شناسایی مناطق آلوده با همکاری دیگر رده‌های انتظامی در چند عملیات ضربتی ضمن دستگیری ۱۰ خرده فروش مقدار ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی را کشف کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: هدف اصلی اجرای چنین طرح‌هایی ارتقاء امنیت اجتماعی است که این مهم با جدیت و به صورت روزانه و مستمر توسط پلیس شهرستان پیگیری می‌شود.

سرهنگ حیدری زاد با تشکر از همکاری شهروندان در اجرای ماموریت‌های پلیس، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تحقیقات تکمیلی با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده معتادان متجاهر سریعاً مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش تا در سریع‌ترین زمان ممکن معتادان جمع آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شوند.

کد مطلب 5659171

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