به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در آستانه شب یلدا (شو چله) پویش شال مهربانی، یلدای جهانی به منظور معرفی این آئین باستانی در بین خانوادهها با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان راهاندازی شد.
وی، اظهار داشت: پویش «شال مهربانی، یلدای جهانی» با رویکرد خانواده محور و به منظور نشاط اجتماعی در جامعه و همچنین حفظ و معرفی این آئین کهن در کشورمان برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان شرکت در این پویش در دو بخش عکس یا فیلم ۱۲۰ ثانیهای با موضوع شب یلدا خواهد بود، افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از ۳۰ آذر تا ۵ دیماه در بخش عکس با موضوع سفره یلدا، دورهمیهای خانوادگی، تنقلات محلی و بازنمایی سنتها و در بخش فیلم با موضوع قصهگویی، شاهنامهخوانی، حافظخوانی، آویزان کردن شال و سایر آئینهای شب یلدا از طریق پیامرسانهای فضای مجازی به دبیرخانه پویش شال مهربانی، یلدای جهانی به شماره ۰۹۱۶۹۷۰۰۴۰۶ ارسال کنند.
حسن پور با اشاره به اینکه آئین شب یلدا به عنوان نوزدهمین اثر معنوی ایران همراه با کشور افغانستان نهم آذرماه امسال در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است، اظهار کرد: شب یلدا بهانهای است برای باهم بودن خانواده، مرور گذشتهها، زنده نگه داشتن خاطرهها و یادآوری آداب و رسوم کهن این سرزمین که در مرور زمان دچار فراموشی نشود.
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