به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "قهرمان" را ریچاردز سال 2000 بر مبنای فیلمنامهای از بیل گانگر ساخته است. در این فیلم 120 دقیقهای راس کمپ، مگی اونیل، جودی آرمسترانگ، هری ادن و الیوت جوزف به ایفای نقش پرداختند. این فیلم محصول بریتانیاست.
داستان "قهرمان" درباره ریچی نگهبان فروشگاهی است که برای جراحی صورت دخترش نیاز به پول زیادی دارد، اما رئیس فروشگاه با درخواست وام او موافقت نمیکند. در این حین دزدانی به فروشگاه حمله میکنند و موفق به سرقت پولها نمیشوند، اما ریچی از این فرصت استفاده میکند. این فیلم تلویزیونی امشب ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن میرود.
نظر شما