به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالفضل باقرمنش قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های اداره پست در خصوص توزیع کارت‌های سوخت در میان صاحبان وسایل نقلیه قم گفت: این اداره کل تاکنون 110 هزار کارت سوخت را در قم توزیع کرده است و بیش از دو هزار کارت نیز به‌علت نقص آدرس یا عدم تکمیل مدارک لازم و.... در باجه معطله این اداره موجود است.



وی تصریح کرد: تاکنون هشت هزار نفر به دلایل، مفقودی، معیوبی، در استان قم نسبت به صدور المثنی کارت سوخت اقدام کردند که تاکنون 85 درصد کارت‌های سوخت المثنی خودرو به دست صاحبان آن‌ها رسیده است.



مدیر کل پست استان قم افزود: مابقی کارت‌های سوخت المثنی نیز به محض ورود به پست قم در میان صاحبان آنها توزیع خواهد شد.

وی در خصوص کارت‌های سوخت المثنی موتورسیکلت‌های قم نیز گفت: تاکنون حدود هزار نفر درخواست کارت المثنی سوخت کرده‌اند که به ‌دلیل اینکه پست از آنها آدرس مشخصی ندارد با اجرای طرح به روزرسانی در تلاش است تا کارت‌های آنها را به‌ درب منازل آنها ارسال کند.



ابوالفضل باقرمنش در ادامه به عملکرد اداره پست قم در شش ماهه اول سال‌جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال 11 میلیون مرسوله پستی از قم به تمام کشور ارسال شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.



وی تصریح کرد: همچنین سرانه مرسوله قم در شش ماهه اول سال گذشته 4/10 بوده است که این رقم در شش ماهه اول سال جاری به 17 مرسوله افزایش پیدا کرده است.



مدیر کل پست استان قم از افزایش دفاتر خدمات ICT در سطح استان خبرداد و گفت: در حال حاضر 21 دفتر خدمات شهری و 45 دفتر خدمات روستایی در قم فعالیت می‌کنند که تا پایان سال این دفاتر در روستاها به 50 دفتر افزایش خواهد یافت.



ابوالفضل باقرمنش به مجهز کردن صندوق‌های پستی قم به چشم الکترونیک اشاره کرد و گفت: تمام صندوق‌های پستی سطح استان تا پایان سال به این وسیله مجهز خواهند شد که اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان را می‌طلبد.



وی تصریح کرد: 350 صندوق پستی در سطح شهر قم و بیش از 2 هزار صندوق پستی شخصی در سطح استان قم نصب شده است.