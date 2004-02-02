بررسي قانون اداره انتقالي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرامنطقه الشرق الاوسط در شماره امروز خود آورده است: شوراي حكومت انتقالي عراق از فردا سه شنبه در نخستين جلسات خود به رياست محسن عبدالحميد، بررسي پيش نويس قانون اداره دولت انتقالي را آغاز مي كند .

اين قانون در مدت زمان ژوئن 2004 تا سپتامبر 2005 در عراق بكارگرفته خواهد شد.

اين پيش نويس در پايان ماه جاري ميلادي از تصويب شوراي حكومت انتقالي خواهد گذشت.

دراين قانون، آزادي اعلام نظر مذهب واديان گنجانده شده است و همگان ازاين نظر از حقوق مساوي بهرمند مي شوند.

استقلال قضات، اتخاذ تدابيري براي برقراري نظام فدرالي و سيطره مقامات غير نظامي بر نيروهاي نظامي از ديگر بندهاي اين قانون است .