۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

اسکندری نقشی متفاوت در "سرقت" دارد

لاله اسکندری که در فیلم تلویزیونی "سرقت" به کارگردانی محمدرضا آهنج بازی می‌کند، نقش خود را در این فیلم متفاوت و جذاب عنوان کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره فعالیت های اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: "فعلا مشغول بازی در فیلم "سرقت" هستم که به زودی بازی ام در این فیلم تمام می شود و بلافاصله کار جدیدم را شروع می کنم. البته چون هنوز هیچ چیز قطعی نشده نمی توانم درباره پروژه بعدی صحبت کنم."

اسکندری درباره نقش خود در "سرقت" افزود: "در این فیلم نقش یک سارق را بازی می کنم و به لحاظ تجربه متفاوت این نقش را دوست دارم. فیلم برای پخش در هفته ناجا آماده می‌شود و فکر می‌کنم بتواند مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد."

فیلم تلویزیونی "سرقت" بر اساس فیلمنامه حجت قاسم‌زاده اصل به تهیه‌کنندگی افشین صادقی برای پخش در هفته ناجا تولید می‌شود و مراحل تصویربرداری خود را سپری می‌کند. مراحل تدوین و صداگذاری فیلم نیز در حال انجام است و بهرام دهقانیار موسیقی متن آن را می سازد.

فیلم داستان سارقی است که موفق به فرار از زندان م‌ شود و تصمیم می‌گیرد دست به سرقت از یک جواهرفروشی بزند. در فیلم "سرقت" فرهاد قائمیان در نقش سارق و مجید مشیری در نقش پلیس ظاهر شده اند.

