ورزش و مدیتیشن موجب تقویت حافظه سالمندان نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان خاطرنشان کردند که این فعالیت‌ها در صورتی که برای مدت طولانی یا در بزرگسالان مبتلا به اختلالات فکری انجام شود، برای حافظه مفید نخواهد بود.

دکتر «اریک لنز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، گفت: «ما بدون تردید می‌دانیم که ورزش برای بزرگسالان مسن مناسب است چراکه می‌تواند خطر ابتلاء به مشکلات قلبی را کاهش دهد، استخوان‌ها را تقویت کند، خلق و خو را بهبود بخشد و اثرات مفید دیگری هم داشته باشد. برخی هم معتقدند که ممکن است موجب بهبود عملکرد شناختی شود.»

لنز در ادامه می‌افزاید: «آموزش ذهن آگاهی مفید است زیرا باعث کاهش استرس می‌شود و استرس می‌تواند برای مغز بد باشد. بنابراین ما فرض کردیم که اگر افراد مسن به طور مرتب ورزش کنند، تمارین ذهن آگاهی انجام دهند یا هر دو را انجام دهند، ممکن است فواید شناختی برایشان وجود داشته باشد اما ما به این یافته نرسیدیم.»

محققان این موضوع را در ۵۸۵ بزرگسال ۶۵ تا ۸۴ ساله تا ۱۸ ماه مورد مطالعه قرار دادند. هیچ کس به زوال عقل مبتلا نشده بود، هرچند که همه نگران مشکلات جزئی حافظه بودند.

محققان قصد دارند به مطالعه این گروه ادامه دهند تا ببینند آیا ورزش و ذهن آگاهی ممکن است به جلوگیری از زوال فکری در آینده کمک کند.