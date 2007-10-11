ایستادگی همراه با عقلانیت مهمترین راه مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نطام که در حاشیه ضیافت افطار انجمن دوستی ایران و عراق در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت : ملت بزرگ ایران از تجربه عبور از تهدیدات و امید به آینده برخوردارند و این پشتوانه ارزشمند سبب می شود در برابر تهدیدات بیگانگان منسجم و توانمند وارد عرصه شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هرگز خواهان ناامنی و تنش نیست اما در کنار تلاش برای جلوگیری از بروز جنگ طلبی دشمنان این مرز و بوم برای همه اقدامات آنها چاره اندیشیده و پرونده های مختلفی روی میز ما قرار دادند که مهمترین آنها ایستادگی همراه با عقلانیت است .

خبرنگاری از فرمانده اسبق سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس سئوال کرد چنانچه آمریکایی ها بخواهند از ناحیه عراق ، ایران را مورد تهدید قرار داده و به کشورمان آسیب برسانند نحوه تعامل ایران با دولت این کشور همسایه چگونه خواهد بود و رضایی پاسخ داد: آمریکایی ها نشان دادند هر گاه پای منافع آنها در میان باشد قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا می گذارند و از هر نقطه علیه ایران اسلامی دست به تهدید می زنند اما شرایط امروز آنها در عراق قدرت مانور سران کاخ سفید برای اقدام علیه جمهوری را گرفته اند.

خبرنگاری از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نطام با اشاره به سفر قریب الوقوع ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه به ایران از محسن رضایی سئوال کرد آیا ایران در جریان این سفر می تواند پرونده نیروگاه هسته ای بوشهر را ببندد و او پاسخ داد سفر آقای پوتین به ایران فرصت خوبی است که ایران دوستانه و جدی حقوق خود را مطالبه و به طرف روسی اعلام کند همانطور که در برابر آمریکا ایستادگی کرده ایم حاضر نیستیم از مواضع اصولی خود عدول نموده و در این مسیر بیاییم.

رضایی تصریح کرد: ایران همواره بر حقوق مسلم خود پافشاری می کند و از کشورهایی که با ایران رابطه و همکاری دوستانه دارند می خواهد برای تداوم این ارتباط صمیمانه حقوق ملت ایران را پاس دارند و در جهت احقاق آن کوشش نمایند.

خبرنگار دیگری از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سئوال کرد اگر پوتین به عنوان عضو شورای امنیت از سوی اروپایی برای کشورمان حامل پیامی باشد که محتوای آن شفافیت بیشتر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و یا تعلیق این فعالیت ها باشد واکنش ایران در برابر این مسئله چه خواهد بود و رضایی پاسخ داد ایران همواره بر اساس قوانین مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده و این راه را ادامه خواهد داد و فعالیت هسته ای قانونی ما عین شفافیت است.

رضایی در پایان تاکید کرد : جمهوری اسلامی همواره در فعالیت هسته ای خود قانون و مقررات آژانس را رعایت کرده است و خواهد کرد و تصمیم گیری کلان در باره نحوه تداوم فعالیتها در حیطه اختیارات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور است .