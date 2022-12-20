رویکرد وزارت بهداشت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا، در آئین افتتاح سلامتکده طب ایرانی و دپارتمان طب ایرانی در همدان، گفت: با توجه به مطالبه عموم جامعه از این پس کسانی که علاقه مند به استفاده از این قبیل خدمات هستند با مراجعه به این مراکز، بهترین خدمات را در حوزه طب ایرانی دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: با راه اندازی این مراکز و انجام این قبیل حرکات ایجابی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌توان خدمات نادرستی که به عناوین مختلف ارائه می‌شود را کنترل کرد.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اظهار کرد: رویکرد ما ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت است که باید در تمام امور پژوهشی، درمانی، بهداشتی و درمانی رقم بخورد. در این راستا سند ملی طب سنتی و گیاهان دارویی در سال ۹۲ تدوین شد و وظایف متعددی را برای همه دستگاه‌ها رقم زده است.

مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ادامه داد: با تاکید رئیس جمهور این موضوع به صورت بسیار جدی مورد پیگیری قرار گرفته است چراکه جا دارد اتفاقی فراگیر در حوزه طب ایرانی رقم بخورد.