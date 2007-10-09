118عکس در سومین جشنواره عکس جوان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سومین جشنواره عکس جوانان ایران ـ ارومیه اعلام کرد 418 عکاس از سراسر کشور 3612 عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند که هیئت داوران تعداد 118 عکس را در مجموع سه بخش انتخاب کردند.

نمایشگاه سومین جشنواره عکس جوانان ایران از 28 مهر تا 5 آبان امسال در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برپا خواهد شد و در طول برگزاری جشنواره نشست عکاسی با حضور مسعود زنده روح کرمانی و علیرضا کریمی صارمی و کارگاه عکاسی دیجیتال توسط علیرضا نیک نژاد مدیر سایت عکاسی برگزار خواهد شد. مراسم اهداء جوایز برندگان ساعت 16 روز 30 مهرماه در تالار شمس ارومیه برگزار می شود.

اسامی برگزیدگان بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی شامل حمید شفیعی زاده، علی سراج همدانی، حسن قائدی، ابوالفضل نسایی، محمدرضا امتنانی، قدیر وقاری، یوسف گرامی، علیرضا رحمانی، حسین فاطمی، کمال شب خیز، حامد شفیع پور و حامد یغمائیان است.

در بخش عکاسی از جوانان نیز حامد نوری، حسین کوچکی، محسن رضایی، مجتبی محمدی، جعفر بزازپور، کریم متقی، امین رضا طلاچیان، امیرعلی جوادیان، مرجان طایی، آزیتا بیات، حسن قائدی، محمد رازدشت، کیان امانی، علی سراج همدانی، سیدمحسن سجادی راویز، بیژن رحمتی، جمشید فرجوند، محمد گلچین، حسین بهرامی، بهنام رضازاده، کاظم حسینی و منصوره معتمدی برگزیده شدند.

در بخش عکاسان جوان با موضوع آزاد صمد قربانزاده، مریم سعیدپور، سعید عامری، مرضیه کریمی، محمدهادی آخوندی، بهروز عالمی، کاوه بغدادچی، جاوید تفضلی، بهنام رضازاده، سیده مرضیه عابدیان، حسن سلطانی تهرانی، جواد عسگراوغلی، محمد علیایی مقدم، محمدمهدی زابلی، مصطفی فرجوند، حمید جانی پور، میلاد معصومی، فاطمه رضایی، حمید قدرتی، رامین عدل، بابک کاظمی، سیما بهشتی، ابوالفضل نسایی، نوید ریحانی و مجموعه های علیرضا سعید هارویان، سعید عامری، محمدهادی فلاح پیشه، مجید حامد حقدوست، محمد اسماعیلی و افشین چیذری به عنوان برگزیده این بخش انتخاب شدند.

سومین جشنواره عکس جوان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران در ارومیه در سه بخش ویژه با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی، جوانان از نگاه عکاسان و آزاد برگزار می شود.