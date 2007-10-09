درگیری دوباره شورشیان جنوب سودان با نیروهای دولتی / کمک 3 میلیون دلاری سازمان ملل به سیل زدگان آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد مبلغ سه میلیون و 700هزار دلار برای کمک به قربانیان سیل در مالی، توگو و غنا پرداخت می کند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در داکار در بیانیه ای اعلام کرد: سازمان ملل برای کمک به قربانیان سه کشور غنا، توگو و مالی که از ماه اوت با بلایای طبیعی همچون سیل دسته و پنجه نرم می کنند، سه میلیون و 700 هزار دلار به این کشورها پرداخت خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: در این بیانیه آمده است که از کل این مبلغ، 2 میلیون و 500 هزار دلار برای غنا، یک میلیون دلار برای مالی و 225 هزار دلار به توگو اختصاص خواهد یافت.

این مبلغ به منظور بهبود فوری شرایط زندگی 125 هزار فرد آواره و سیل زده در این سه کشور پرداخت می شود.

سیل و طوفان که حدود نیمی از کشورهای آفریقایی را در بر گرفته است، تاکنون بیش از 350 کشته و صدها هزار بی خانمان برجا گذاشته است.

ازسوی دیگر، وزارت امور خارجه سودان امروز از بیانیه فرستاده آمریکا به خارطوم که جو سیاسی در بین حزب کنگره ملی در شمال و جنبش آزادیبخش خلق سودان در جنوب کشور را "سمی" عنوان کرده است، به شدت انتقاد کرد.

آندرو ناتسیوس فرستاده ویژه آمریکا به سودان پس از یک سفر 10 روزه به این کشور تاکید کرد که آمریکا عمیقا نگران اجرای نادرست قرارداد صلح سال 2005 میلادی است.

وی در جمع خبرنگاران گفت: فضای سیاسی کنونی در سودان سمی است. این جنگ باید پایان یابد.

قرارداد صلح 2005 بین نیروهای دولتی شمال کشور و شورشیان جنوب سودان به یک جنگ 21 ساله پایان داد.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه از نایروبی گزارش داد که در اثر سرنگون شدن یک اتوبوس به داخل رودخانه در مناطق غربی کینا، دستکم 11 نفر جان خود را از دست دادند.

تصادفات رانندگی در کنیای 35 میلیون نفری یکی از دلایل اصلی کشته شدن مردم در این کشور به شمار می رود.

ازسوی دیگر، جنبش آزادیبخش سودان که تنها گروه شورشی این کشور است که با دولت خارطوم قرارداد صلح امضا کرده است، روز سه شنبه از دفع حمله ارتش علیه یکی از شهرهای تحت اختیار آنان خبر داد.

یک مسئول این جنبش به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما حمله ارتش سودان را دفع کردیم و اکنون وضعیت عادی است.

وی خاطرنشان کرد که در این درگیری، چندین نفر از ما و همچنین شماری از غیرنظامیان شهر زخمی شده اند.

این مقام هشدار داد که این حملات بر روابط این جنبش با دولت خارطوم تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت.

به گزارش مهر، انفجار دو بمب علیه یک کاروان نظامی ارتش الجزایر ، سه نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

مقامات نظامی الجزایر اعلام کردند: بمب ها که کنترل از راه دور بودند، در هنگام عبور یک کاروان از نیروهای نظامی در حدود 30 کیلومتری شرق بومردس منفجر شدند.

این درحالی است که در حملات افراد مسلح به یک روستا در منطقه بویره در 120 کیلومتری جنوب شرقی الجزیره، یک مامور پلیس و دو غیرنظامی کشته شدند.

در جریان خشونت های مسلحانه در ماه اکتبر تاکنون حدود 30 نفر جان خود را از دست داده اند. از زمان آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون نیز بیش از 60 نفر در حملات مسلحانه در الجزایر کشته شده اند.

همچنین تلویزیون دولتی زیمبابوه روز سه شنبه اعلام کرد که یک تبعه آمریکایی به همراه سلاح و مهمات در فرودگاه شهر گردشگری ویکتوریا دستگیر شد.

این تلویزیون افزود: این آمریکایی در حالی که سعی داشت از هواپیما به بیرون بپرد، دستگیر شده است.

در این راستا، سخنگوی سفارت آمریکا خبر دستگیری وی را مورد تائید قرار داد.

ازسوی دیگر، وزیر اطلاع رسانی اریتره روز سه شنبه کشور اتیوپی را به مسدود کردن کانال های تلویزیونی سودان متهم کرد.

علی عبدو وزیر اطلاع رسانی اریتره خاطرنشان کرد که دولت اتیوپی سعی دارد نه تنها کانال های تلویزیونی را مسدود کند، بلکه می خواهد پایگاه های اینترنتی را نیز بسیار محدود کند.