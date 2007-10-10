چانگ در نخستین روز بازار فیلم آسیا که چهار روز طول میکشد، در این باره گفت: "در این نسخه نقش شخصیت قاتل حرفهای را یک کرهای بازی میکند، ضمن اینکه شهر لس آنجلس در فیلم حضوری برجسته دارد. در نسخه جان وو واقعا اهمیتی نداشت داستان کجا اتفاق میافتد. اما در نسخه بازسازی جغرافیای لس آنجلس عاملی مهم برای پیشبرد داستان است." به گفته چانگ، فیلمنامه در حال آماده شدن است، اما وی به جزئیات کار اشاره نکرد.
چو یون ـ فت در صحنهای از فیلم "قاتل" (1989)
لی کارگردان نسخه جدید با اشاره به اینکه "قاتل" یکی از بهترین فیلمهایی است که تاکنون دیده افزود: "من نسخه خودم را میسازم. نقطه قوت کار من پرداختن به احساسات انسانی، ریاضت و ظرافت است." "قاتل" جدیدترین نمونه از فیلمهای آسیایی است که در آمریکا بازسازی می شود.
سال گذشته مارتین اسکورسیزی برای فیلم "مردگان" که بازسازی فیلم گنگستری هنگ کنگی "روابط شیطانی" بود برنده اسکار بهترین کارگردانی شد. داستان "قاتل" درباره یک قاتل حرفهای است که میخواهد تبهکاری را کنار بگذارد، برای همین میپذیرد آخرین ماموریت خود را انجام دهد که این ماموریت مطابق انتظار پیش نمیرود. وو 61 ساله متولد چین است و فیلمهایی مانند "گلوله در سر"، "تیر شکسته"، "تغییر چهره" و "ماموریت: غیرممکن 2" را در کارنامه دارد.
