سعی کانت در "مابعدالطبیعه اخلاق" متوجه این امر است که جهانشمول بودن میان حق و اخلاق را در محدودة دانش اخلاق مستدل سازد. این کار باید بدین سان صورت می پذیرفت که گزارة مقدمات و شرط های اولیة یک نظام حقوقی عمومی، بر گزارة مقدمات و شرط های اولیة یک نظام اخلاقی عمومی منطبق می شد و از طریق آن، نظام اخلاقی نیز قابل توضیح می گردید و نه فقط به مثابه توضیح دهندة نظام حقوقی.

بخش نخست این کتاب، به متافیزیک آغازه های آموزة حق و بخش دوم به متافیزیک آغازه های آموزة فضیلت اختصاص دارد. کانت در بخش نخست، در تبیین آموزة حق خود، به دنبال پیش فرض های آزاد از تجربه و پیشینی قانونگذاری بیرونی است، یعنی آنچنان قانونگذاری که برای رعایت آن، اعمال فشار و تنبیهات قضایی درنظر گرفته شده است. در بخش دوم، یعنی آموزة فضیلت، مبانی پیشینی اخلاق را به مثابه نظریة اخلاق قانونگذاری درونی مورد بحث قرار می دهد.

کانت بر تفاوت میان قانونگذاری بیرونی و درونی تأکید دارد. وی بدین ترتیب سنت حقوق طبیعی متفکران پیش از خود را حفظ می کند، اما در عین حال از تفاوت گذاری میان اخلاقیت و قانونیت این هدف را تعقیب می کند که سنجشهای مشروعیت اخلاقی قانونیت را نیز بیابد. کانت در تفکیک میان حوزة اخلاقیت و قانونیت تصریح می کند که "انطباق یا عدم انطباق صرف رفتاری را با قانون، بدون در نظر گرفتن انگیزش آن رفتار، قانونمندی می نامند؛ اما آن رفتاری که در آن ایدة وظیفه نسبت به قانون، بطور همزمان انگیزش رفتاری را می سازد، اخلاقیت نام دارد.

بدین نسان، قانونگذاری داخلی که جنبة اخلاقی دارد، نزد کانت به وضوح از قانونگذاری بیرونی که جنبة قضایی دارد تفکیک می‌گردد. انگیزش اخلاقی از مناسبات قانونگذاری قضایی کنار زده می شود، تا جا برای استقلال نسبی آن باز شود. اما تعیین کننده در این امر آن است که پیوند و تأثیر متقابل میان اخلاق و حق در نظر گرفته شود. دیدیم که کانت مفهوم اخلاق را نیز به اندیشه آزادی ارجاع می دهد. بنابراین نتیجه ای که در بررسی پیوند و تأثیر متقابل میان اخلاق و حق حاصل می گردد، آن است که آزادی هر فرد اجازه ندارد در رفتار و کنش بیرونی، خود را آنچنان متجلی سازد که آزادی دیگران را خدشه دار کند.

کانت از طریق این ژرف اندیشی، به تبیین دقیق مفهوم حق می رسد: حق، جامعیت شرایطی است که تحت آن، اختیار و خودسری این فرد با اختیار و خودسری فرد دیگر، بتواند برپایة یک قانون عمومی آزادی با هم تلفیق گردد. بنابراین، قانون حق، قانونی نیست که فکر و عقیده ای حقوقی بطلبد، چنانچه بخواهد بر پایة رفتارهای تحمل پذیر با آزادی دیگران استوار باشد.

کانت میان حق به مفهوم خالص آن و بدون آمیزة اخلاق و مفهوم اخلاقی حق تفاوت قائل است. قانونگذار درونی صرفا دارای مشروعیتی اخلاقی است، ولی قانونگذار بیرونی را می توان با ابزار جبر قانون و در راستای دفع ناحقی پافشاری کرد. اگر چه بسیاری وظایف مستقیم اخلاقی وجود دارد، اما قانونگذار درونی، عملا بطور غیر مستقیم سایر وظایف را نیز اخلاقی می کند. اهمیت آموزة اخلاق و حق کانت در آن است که هم آموزة حق و هم آموزة فضیلت نزد او صاحب اصل های وظیفه ای خود می‌شوند و اگر چه "بایستة قطعی" از منظر نظریة حقوقی محدود می گردد، اما حتی در سپهر حقوقی نیز بصورت غیرمستقیم نقش هدایتگرانة خود را ایفا می کند.

"مابعدالطبیعه اخلاق" برای نخستین بار تئوری مدرنیته را به مثابه نظامی عقلانی برای حفظ خویشتن انسان دوران جدید مطرح می سازد. چرا که انسان این دوران، بریده از تکیه گاه آسمانی و رها شده در روی زمین، دیگر نمی توانست برای حفظ خویشتن به مراجع مافوق و متافیزیکی متکی باشد و به ناگزیر باید روی پای خود می ایستاد. این وضعیت تازه ولی ناخوشایندی بود که انسان در آن صرفا به مدد خرد مدرن می توانست رفتار عملی حقوقی و اخلاقی خود را در چارچوب منافع عمومی جامعه و برای حفظ خویشتن متعین سازد. ضروری بود که به این نیاز انسان مدرن برای حفظ خویشتن، برپایه های اخلاقی و حقوقی محکم و استوار، پاسخی درخور داده می شد و این کار بزرگی است که کانت در "مابعدالطبیعه اخلاق" صورت می دهد.

نظریة حقوقی و اخلاقی کانت، دارای سمتگیری در راستای یک پارامتر غایی است و آن بصیرت انسان مدرن برای پذیرش نظام حقوقی مشروع و تبعیت از آن و نیز به رسمیت شناختن قواعد رفتاری مشروع اخلاقی است. این سمتگیری به سوی کمال انسانی با تکیه بر خرد، طراوت نظریة کانتی را برای انسان مدرن کمافی السابق حفظ می کند و باعث می شود که هیچگاه غبار تاریخی آن را نپوشاند. با نظریة اخلاقی کانت، هرگز نمی توان آنچنان اخلاق هنجارمندی را نمایندگی کرد که دارای ادعاهای تعدیل و تخفیف پذیر باشد.

تعدیل و تخفیفی اگر انتظار داشته باشیم، در قلمروی نظریة حقوقی قابل حصول است. تفکیک کارکردی گستره های حق و اخلاق نزد کانت، نتیجة این بینش است که در سپهر حقوقی، حداقلی از اخلاقیت قابل تحمیل است که نقض آن با تنبیهات همراه خواهد بود، اما اگر برای هنجار اخلاقی نیز به دنبال حداقلی باشیم، خطر فساد کل سپهر اخلاقی را تهدید می کند. شاید امروز نظریة کانت در گسترة حق و اخلاق برای بسیاری بیگانه با واقعیات جهان ما به نظر آید، اما باید تأکید کرد که حتی در جهان امروز ما نیز دست کشیدن از "بایستة قطعی" به مفهوم کانتی آن و نفی اتیک هنجاری به مثابه ادعای نهایی کمال انسان خردمند، به ناگزیر واپسین تکیه گاه سپهر حقوقی را نیز فرو می ریزد.

اهمیت نظریة حقوقی و اخلاقی کانت همچنین در آن است که به ما نشان می دهد که اگر خرد انسان مدرن بخواهد او را به سوی کمال رهنمون شود، نمی تواند صرفا به خرد ابزاری و جزم گرایانه فروکاسته شود. از منظر حفظ خویشتن و ارتقاء انسان، انسان امروز نمی تواند سهیم در نابودی خرد باشد. کانت نشان می دهد که اگر انسان بخواهد فراتر از سپهر حقوقی خود به سوی موجودی هر چه بهتر و کامل تر گام بردارد، در این فرآروند هیچ چیزی را نمی تواند جایگزین خرد خود سازد. کانت با "مابعدالطبیعه اخلاق" نظامی برای حفظ خویشتن عقلانی انسان پایه ریزی می کند، که برای انسان آغاز هزارة سوم نیز همچنان اجتناب ناپذیر است.