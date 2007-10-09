صدور مجوز کتابهای درسی بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود فرشیدی در دومین نشست شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر ضرورت توجه و نظارت بر روند تولیدات آموزشی و کمک آموزشی، گفت: تولیدات کمک آموزشی به خصوص کتابهای این حوزه باید با تایید آموزش و پرورش منتشر شود و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش خواستار همکاری بیش از پیش صدا و سیما و سایر رسانه ها در معرفی موسسات آموزشی محصولات کمک آموزشی شد و اذعان داشت: متاسفانه هنوز برخی موسسات که از سوی آموزش و پرورش فاقد صلاحیت تشخیص داده و معرفی می شوند، در رسانه ها همچنان به تبلیغ می پردازند.

فرشیدی ، نبود دفتری مشخص برای ساماندهی فعالیت های آزمایشگاهی را از کمبودهای بزرگ ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش خواند و گفت: برای رسیدگی و ساماندهی فعالیت های آزمایشگاهی، ستادی در آموزش و پرورش پیش بینی شده و سعی شده است اعتبارات مناسبی از درون دستگاه به این ستاد اختصاص یابد.

وی با اشاره به اختصاص 12 درصد از اعتبارات عمرانی استان ها به تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای مدارس، تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر 74 میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز آزمایشگاه ها در اختیار مدارس قرار گرفت.

براساس این گزارش ، در این نشست طرح ساماندهی کتاب های کمک آموزشی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی در این نشست با بیان اینکه طرح ساماندهی کتاب های کمک آموزشی از سال 79 آغاز شده است ، گفت: استاندارد سازی برای تولید کتاب های آموزشی مرتبط با برنامه های آموزشی، شناسایی، انتخاب و معرفی کتاب های مناسب و حمایت از ناشران و پدید آورندگان کتاب های مناسب کمک درسی، از جمله اهداف این طرح است.

علیرضاحاجیان زاده به تشریح اقدامات انجام شده در راستای طرح ساماندهی کتاب های کمک آموزشی پرداخت و اظهار داشت: تدوین 27 سند در تبیین استانداردها و معیارهای راهنمای تولید کتابهای آموزشی، برگزاری جشنواره های کتاب های کمک آموزشی، انتشار کتابنامه های رشد و ارائه 29 فهرست توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و چاپ آن در انتهای کتاب های درسی، از جمله اقدامات انجام شده در طرح ساماندهی کتاب های کمک آموزشی است.

وی در پایان جلب اعتماد ناشران و پذیرش مدیریت آموزش و پرورش در حوزه نشر کتاب های آموزشی را از نتایج ارزنده طرح ساماندهی کتاب های کمک آموزشی برشمرد و خاطرنشان ساخت: فرهنگ سازی در ایجاد حساسیت برای انتخاب کتاب مناسب، ارتقای کیفیت تولید کتاب های آموزشی و رشد 25 درصدی تولید کتاب های آموزشی مناسب در بازار نشر از دیگر دستاوردهای این طرح است.