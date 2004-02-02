25 سال است تنها منتظر موسيقي فيلم هستيم

تورج زاهدي، موسيقي دان و منتقد موسيقي كشور در گفتگو با خبرنگار" مهر" در رابطه با موسيقي فيلم هاي جشنواره فجر گفت: به طور كلي در مورد موسيقي فيلم بايد توجه داشت كه موسيقي فيلم در شرايط ديگر متفاوت است. در حالت عادي آهنگساز مي تواند هر مشخصه اي را كه خواست با توجه به ديده خودش، در اثر پرداخت كند. به اين ترتيب موسيقي دان در شرايط كاري عادي خود، مي تواند موسيقي مدرن، كلاسيك يا هرچه رادوست دارد، بوجود آورد، حتي مي تواند در موسيقي خود تصوير سازي نكند اما وقتي موسيقي فيلم ساخته مي شود، موسيقدان موظف است، تصوير سازي كند.

وي ادامه داد، 25 سال است منتظر شنيدن يك موسيقي متن بي عيب و و درست هستيم كه كاملا تصويري باشد. به طور مثال فيلم كنار رودخانه اثر عليرضا اميني هم از همين مشكل رنج مي برد.

در واقع در اين فيلم هم، ما موسيقي مي شنويم، اما اين موسيقي، يك موسيقي تصويري نيست.

زاهدي افزود: حتي استفاده از تصنيف هم در اين فيلم درست نبود. اين تصنيف، يك تصنيف مناسب براي كاست بود، در حالي كه ما در سينماي ايران نمونه هاي درستي براي استفاده از تصنيف در فيلم همانند تضنيف فيلم رضا موتوري داشته ايم كه تصنيف هم تصوير سازي محض بوده است.