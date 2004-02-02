استقلال و پرسپوليس مساوي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" نيمه دوم استقلال وپرسپوليس درحالي آغازشد كه دوتيم نيمه نخست را با تساوي يك بريك به پايان برده بودند. 5 دقيقه پس ازشروع نيمه دوم محمود فكري فرصت مناسبي را در خارج محوطه 18 قدم پرسپوليس بدست آورد، شوت سنگين اين بازيكن از بالاي دروازه به خارج رفت، در دقيقه 53 بازي سهراب انتظاري در پي تعلل خط دفاعي تيم استقلال صاحب موقعيت شد كه ضربه اين بازيكن از يك قدمي به پاهاي برومند كوبيده شد وبه كرنر رفت.

كريم باقري هافبك با تجربه پرسپوليس نيزدردقيقه 55 ضربه سري تماشايي را روانه دروازه برومند كرد كه با فاصله اندكي به خارج رفت. همين بازيكن 2 دقيقه بعد با پاي چپ شوت سركشي را راهي دروازه استقلال كرد كه با فاصله كمي به اوت رفت. ازسوي ديگراستقلال نيز بيكارنبود ورضا عنايتي دردقيقه 58 سانتريدالله اكبري را با ضربه سر به دروازه ايليچ كوبيد كه اين ضربه با فاصله ي بسيار اندك ازكناردروازه به خارج رفت.

دردقيقه 67 بازي علي سامره مهاجم استقلال در پي فراررضا عنايتي درداخل محوطه 18 قدم توپ را به جايي زد كه ايليچ ايستاده بود واين دروازه بان توپ را مشت كرد وبه ميانه ميدان فرستاد. دردقيقه 68 بازي پژمان جمشيدي پيستون چپ پرسپوليس در فرصت مناسب قصد ضربه زدن به دروازه پرسپوليس را داشت كه با تكل پيروزقرباني اين حركت بي اثرماند. درهمين دقيقه فراز فاطمي جايگزين علي سامره شد تا خط حمله استقلال جان تازه اي بگيرد. 3 دقيقه بعد ايليچ توپ سانتر شده نيكبخت براي عنايتي را مهار كرد تا فرصت خوبي از چنگ استقلاليها خارج شود.عنايتي در دقيقه 75 نيز فرصت گلزني داشت كه سانتراين بازيكن توسط دروازه بان پرسپوليس به خارج رفت، درهمين دقيقه پرسپوليس عيسي ترائوره را جايگزين سهراب انتظاري كرد كه توان هجومي خود را افزايش دهد. ضمن اينكه دردقيقه 78 شيري نيز جايگزين يحيي گل محمدي شد كه بدليل مصدوميت قادربه ادامه بازي نبود.

عليرضا نيكبخت واحدي در دقيقه 80 ضربه سربي دقتي را روانه دروازه پرسپوليس كرد كه ثمري براي اين تيم نداشت، دقيقه 82 بازي براثرتكل عيسي ترائوره بر روي محمد نوازي بازي به خشونت كشيده شد كه با حركت داود سيدعباسي مي رفت تا اين بازي به جنجال كشيده شود كه وساطت داورمسابقه ومسوولان دوتيم غائله ختم به خيرشد.

دقيقه85 بازي حسن خان محمدي جاي خود را به جواد كاظميان هافبك ملي پوش پرسپوليس داد كه توان هجومي اين تيم افزايش پيدا كند، اما تعويض كارساز نبود وسرانجام در دقيقه 93 ودراوقات تلف شده بازي علي دايي كه دراين بازي تنها نظاره گرتلاش هم تيمهاي خود بود توپ بادآورده اي را درداخل محوطه 6 قدم به دست آورد كه ضربه آرام اوبه آساني دراختيارپرويزبرومند قرار گرفت تا بازي با نتيجه 1 بر1 خاتمه يابد. دراين نيمه مصطفي گوجلو برخلاف نيمه نخست 5 مرتبه ازكارت خود استفاده كرد كه از استقلال نيكبخت واحدي وازپرسپوليس حامد كاويانپور، يونس باهنر، پژمان جمشيدي وحسن خان محمدي ازطرف داور جريمه شدند.