سرمایه گذاری در استان موجب ارتقای رضایتمندی مردم می شود

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: ترغیب سرمایه گذاران و جذب سرمایه، نشاط و شادابی را بر پیکره آحاد جامعه تزریق می کند.

وی اظهارداشت: فلسفه وجوی مدیریت و خدمتگزاری همه مسئولان، رونق بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان است و هر فردی که در این زمینه بیشتر تلاش کند، خدمت بیشتری به مردم کرده است.

استاندار گیلان از تشکیل ستاد سرمایه گذاری در استان خبر داد و یادآور شد: این ستاد با هدف روان سازی ساختار اداری، کاهش دوندگی بیهوده، اتلاف وقت سرمایه گذار و در مجموع مانع از پشیمان شدن سرمایه گذار در امر سرمایه گذاری تشکیل شده است.

قهرمانی عنوان کرد: جذب و ترغیب سرمایه گذار در منطقه مستلزم ارتقای جاذبه های همه جانبه استان نسبت به استان های دیگر است.

وی خاطر نشان کرد: فراهم شدن بستر مناسب سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذار، معضل بیکاری را خود به خود در جامعه رفع می کند و درآمد مردم را افزایش می دهد.

قهرمانی سطح درآمد بیشتر مردم گیلان را ناچیز ارزیابی کرد و بیان داشت: با سرمایه گذاری بیشتر رونق اقتصادی در جامعه اتفاق خواهد افتاد.

استاندارگیلان ادامه داد: ستاد جذب سرمایه گذاری استان با مشارکت همه نهادهای ذیربط، محیط زیست، منابع طبیعی، مخابرات، گاز، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و هر آنچه باید به سرمایه گذارسرویس دهد، همیاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: اعضای این ستاد مرحله به مرحله سرمایه گذار را کنترل و هدایت می کنند تا سرمایه گذاری او محقق شود.