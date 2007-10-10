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۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۵

استاندار گیلان:

سرمایه گذاری در استان موجب ارتقای رضایتمندی مردم می شود

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: سرمایه گذاری بیشتر در استان موجب ارتقای رضایتمندی آحاد جامعه و رونق اقتصادی خواهد شد.

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: ترغیب سرمایه گذاران و جذب سرمایه، نشاط و شادابی را بر پیکره آحاد جامعه تزریق می کند.

 

وی اظهارداشت: فلسفه وجوی مدیریت و خدمتگزاری همه مسئولان، رونق بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان است و هر فردی که در این زمینه بیشتر تلاش کند، خدمت بیشتری به مردم کرده است.

 

استاندار گیلان از تشکیل ستاد سرمایه گذاری در استان خبر داد و یادآور شد: این ستاد با هدف روان سازی ساختار اداری، کاهش دوندگی بیهوده، اتلاف وقت سرمایه گذار و در مجموع مانع از پشیمان شدن سرمایه گذار در امر سرمایه گذاری تشکیل شده است.

 

قهرمانی عنوان کرد: جذب و ترغیب سرمایه گذار در منطقه مستلزم ارتقای جاذبه های همه جانبه استان نسبت به استان های دیگر است.

 

وی خاطر نشان کرد: فراهم شدن بستر مناسب سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذار، معضل بیکاری را خود به خود در جامعه رفع می کند و درآمد مردم را افزایش می دهد.

 

قهرمانی سطح درآمد بیشتر مردم گیلان را ناچیز ارزیابی کرد و بیان داشت: با سرمایه گذاری بیشتر رونق اقتصادی در جامعه اتفاق خواهد افتاد.

 

استاندارگیلان ادامه داد: ستاد جذب سرمایه گذاری استان با مشارکت همه نهادهای ذیربط، محیط زیست، منابع طبیعی، مخابرات، گاز، جهاد کشاورزی، راه و ترابری  و هر آنچه باید به سرمایه گذارسرویس دهد، همیاری خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: اعضای این ستاد مرحله به مرحله سرمایه گذار را کنترل و هدایت می کنند تا سرمایه گذاری او محقق شود. 

کد مطلب 566169

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