معرفی ساخت انیمیشن در مستند "تصویر و حرکت"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید تامین برنامه شبکه دو در چند بخش مختلف مراحل ساخت و تولید انیمیشن را نشان می‌دهد. گفتگو با انیماتورهای بزرگ ایرانی، معرفی سبک‌های مختلف انیمیشن، معرفی سایت‌های اینترنتی مرتبط با انیمیشن، پخش تیزرهای خارجی و نحوه ساخت آنها، معرفی و تاریخچه انیمیشن و انیماتورهای بزرگ دنیا از بخش‌های مستند "تصویر و حرکت" است.

از دیگر بخش‌های این برنامه پخش کارهای ارسالی بینندگان است. بینندگان شبکه دو می‌توانند آثار خود را به تهران، صندوق پستی 748-13445 ارسال کنند تا در این برنامه پخش شود. به گفته سعید رضایت تهیه کننده و کارگردان "تصویر و حرکت"، انیمیشن‌های خانگی باید روی CD یا DVD با فرمت Avi و پال باشد. فرید قاسمی و بابک نکویی مجریان برنامه هستند که آبان‌ماه تولید می‌شود.