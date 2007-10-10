گزارش مهر از نشست تدوین کنندگان بودجه سال 87 با رئیس جمهوری

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه روز پنج شنبه هفته گذشته و با حضور رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و معانین منصور برقعی

در این جلسه منصور برقعی به ارائه گزارشی درباره محورهای مهم بودجه 87 پرداخته و سناریوهای تعیین سقف بودجه نیز بحث و بررسی شده است. شفاف شدن بودجه 87 و حذف هزینه های غیر ضرور در این جلسه مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش مهر، با توجه به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند ماه ، دولت در تلاش است تا بودجه سال 87 را درآذر ماه ( زودتر از موعد مقرر) به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

لایحه بودجه سال 1378 با رویکردی جدید افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، منظور کردن ساز و کارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهره وری، واگذاری تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح ها به دستگاه های اجرایی، تاکید بر حفظ و نگهداری سرمایه گذاری انجام شده، مبادله سند قرار داد بودجه با دستگاههای اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه، نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، نظارت عملیاتی توسط دستگاه های اجرایی و نظارت های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تدوین خواهد شد.

ارائه اطلاعات کافی پیشتیبانی کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصره های بودجه به آن دست از احکامی که تسهیل کننده اجرای بودجه هستند و تاکید بیشتر بر برنامه ها، اهداف و شاخص های کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی و در نتیجه تسهیل دستیابی به هدف های پیش بینی شده در اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و در راستای سند چشم انداز بیست ساله، از دیگر رویکردهای لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.

در همین حال، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با مهر در خصوص عملیاتی بودن بودجه سال آتی افزود: بودجه در حال نهادینه کردن رویکرد عملیاتی خود است؛ ولی در این راستا این نکته نباید فراموش شود که بودجه عملیاتی در یک فرآیند حداقل 4 تا 5 ساله محقق می شود.

برقعی تصریح کرد: نگاه ما این است که براساس طرحی که در سال جاری مطرح است، رویکرد عملیاتی بودن بودجه را تقویت کنیم. به این معنا که بتوان براساس میزان بودجه ای که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد و نتیجه کارمورد انتظار، مقایسه و نتیجه گیری را انجام داد.



وی اظهار داشت: حجم بودجه برای سال 87 افزایش می یابد؛ چراکه دولت تکالیفی در قانون برنامه چهارم توسعه دارد که بودجه‌های جاری ما را تا حدی افزایش می دهد و البته اثرات خاص خود را نیز دارد.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، طبیعی است که اگر انتظار بهبود زیرساخت‌های کشور را وجود داشته باشد، بایستی بودجه عمرانی همواره مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

برقعی اظهار داشت: افزایش بودجه های عمرانی به منزله سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور خواهد بود. بنابراین منطقی به نظر می رسد که به نسبت معقولی، توازن بین افزایش بودجه جاری و بودجه عمرانی وجود داشته باشد.

گزارش مهر می افزاید: ساختار کلی بودجه سال 87 با بودجه‌ سال‌های قبل تفاوت جدی خواهد داشت با این مضمون که تبصره‌های بودجه در سال آینده بسیار محدود خواهد شد و بسیاری از ردیف‌‌هایی که یک‌ساله هستند اما ماهیت دائمی دارند تغییر وضعیت خواهند داد.

در این میان، آن بخش از تبصره‌های بودجه که بیش از ظرفیت بودجه یک‌ساله هستند از بودجه جدا می شوند. تنها آن بخش از تبصره‌هایی که ماهیت بودجه‌ای دارند و تکلیف اجرا و عملیاتی کردن بودجه را روشن می‌کنند، در بودجه 1387 گنجانده می‌شوند.