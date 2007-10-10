600 کیلومتر شبکه گذاری در شرکت گاز مازندران انجام شد

مهدی تیرملک در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این شرکت در شش ماهه اول امسال مقدار 612 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که تعهدات این شرکت 19هزار و 400 انشعاب بوده تاکنون 16هزار و 123 انشعاب نصب که با نصب این انشعابات 28هزار و 806 خانوار مازندرانی در شش ماهه امسال از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گفته تیر ملک، این شرکت از آغاز شروع عملیات اجرایی در استان تاکنون بیش از 10 هزار کیلومتر شبکه گذاری، 432 هزار انشعاب و نصب کنتور اقدام کرده که منجر به بهره مندی 715 هزار خانوار مازندرانی از نعمت گاز شده است.

سرپرست شرکت گاز مازندران تعداد شهرهای بهره مند از نعمت گاز را 36 شهر و 913 روستا اعلام کرد.

وی انتخاب پیمانکار برای احداث خط انتقال گاز شیرگاه به زیرآب، اجرای عملیات گاز رسانی به شهرها، روستاها و محورهای صنعتی جنوب بابل، بررسی و امکان سنجی برای گاز به جایگاه های CNG به تعداد 97 مورد، اجرای عملیات خط انتقال گاز 12 اینچ به طول 15 کیلومتر به شهرکلاردشت، اجرای عملیات شبکه گذاری به 304 روستای مازندران و طراحی و انتخاب پیمانکار جهت اجرای شبکه گذاری به شهرهای محروم سوادکوه و زیرآب از پروژه های مهم و در دست اجرای شرکت گاز استان در نیمه دوم سال 86 است.