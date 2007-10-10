خیرین آملی 550 میلیون ریال به آزادی زندانیان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس اداره زندان آمل شامگاه سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: میزان کمک خیرین امسال در مقایسه با جشن پارسال دو برابر افزایش داشته است.

علی بابازاده افزود: امسال برای نخستین بار بانوان خیر و نیکوکار در جشن گلریزان حضور داشتند و کمک های قابل توجهی نیز در این بخش داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با کمک این خیرین پنج تا 10 زندانی آبرومندی که به علت محکومیت مالی در زندان به سر می برند آزاد خواهند شد.

رئیس اداره زندان آمل بیان داشت: در سه سال گذشته خیران آملی با 470 میلیون ریال کمک نقدی 30 زندانی آبرومند را از زندان آزاد کردند.

بابازاده با بیان این که هم اکنون 31 زندانی آبرومند به علت محکومیت مالی در زندان آمل به سر می برند یادآور شد: شماره حساب 4328 نزد بانک ملی مرکزی آمل برای کمک مردم و خیران برای آزادی زندانیان آبرومند در نظر گرفته شده است.