معاون اجتماعی شهرداری تهران: خیابان مولوی در شان نام "مولوی" ساماندهی می شود / باغ موزه و پیکره مولانا ساخته می شود

احمد نوریان معاون اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب طرح دو فوریتی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح دیروز این شورا حول موضوع بزرگداشت مولانا خبر داد و گفت: این طرح امروز در شورا قرائت و برنامه ها و فعالیت های ویژه سال مولانا به تصویب رسید.

"پیکره مولوی" در تهران ساخته و نصب می شود

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به جزئیات این طرح افزود: بر اساس این طرح شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) ملزم شده است که با کمک نهادهای مرتبطی مانند فرهنگستان هنر "پیکره مولوی" را طراحی و در یکی از فضاهای مناسب شهر نصب کند.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران (منطقه 12) همچنین ملزم شد که با همکاری سازمان زیباسازی، خیابان مولوی و میدان منتهی به آن را ساماندهی، بازسازی و بازپیرایی کند و آن را به لحاظ کیفیت بصری ارتقا دهد؛ به گونه ای که متناسب با شان و جایگاه مولوی شاعر بزرگ ایرانی باشد.

باغ موزه و کتابخانه تخصصی مولوی ساخته می شود

نوریان ادامه داد: بر اساس طرح دو فوریتی مصوب شورای شهر تهران، شهرداری (شرکت توسعه فضاهای فرهنگی) موظف شد که نسبت به ایجاد باغ موزه، کتابخانه تخصصی، مرکز فرهنگی مولوی با همکاری سازمان های مرتبط، گروه ها، انجمن ها و تشکل های نخبه در کار مولوی پژوهشی و مولوی شناسی اقدام خواهد کرد؛ ضمن اینکه از هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگرانی که آثاری ملهم از اشعار مولوی پدید می آورند و یا به ابعاد مختلف زندگی و تاثیرات این شاعر بزرگ می پردازند، تقدیر خواهد شد.

معاون اجتماعی شهرداری تهران همچنین گفت: مقرر شد که شهرداری نسبت به انجام تبلیغات محیطی با همکاری و انجام هماهنگی با نهادهای مسئول دیگر اقدام کند و برای اجرای هر چه بهتر این کار نیز دبیرخانه ای در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تشکیل دهد و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت های اجتماعی کلیه مناطق، نسبت به اجرای برنامه های ویژه فرهنگی هنری در رابطه به مولانا و هشتصدمین سال تولد او اقدام کند.

بخشی از برنامه های سازمان فرهنگی هنری به بزرگداشت مولانا اختصاص می یابد

وی با ابراز موافقت خود و شهرداری تهران با اجرای این طرح، درباره شیوه تامین بودجه مربوطه خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره موجود در این طرح مصوب، قرار شد که در مواردی که اعتبارات مورد نیاز در بودجه سال جاری نگنجد پیش بینی هایی صورت بگیرد تا از محل هایی دیگر اعتبارات مورد نیاز تامین شود. بخشی از برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری به سمت برگزاری هرچه بهتر این طرح و بزرگداشت باشکوه مولانا تغییر می کند.

نوریان در ادامه با اشاره به اقدامات برخی کشورها در برگزاری برنامه ها و مراسم های مختلف برای مولانا، گفت: مولوی شخصیتی جهانی است و ما هم نسبت به این امر حساس هستیم و فکر می کنیم که بزرگداشت او، پاسداشت فرهنگ و ادب پارسی و نیز ترویج معارف و آموزه های دینی است. شهرداری تهران برای شناساندن و تجلیل از این شاعر بلندپایه که آثارش برگرفته از قرآن است، هماهنگ با سایر بخش ها برنامه های مختلفی را اجرا خواهد کرد.

جشنواره فیلم کوتاه محلات مرتبط با آثار مولانا برگزار می شود

معاون اجتماعی شهرداری تهران به برنامه های این معاونت و نیز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای سال مولانا اشاره کرد و افزود: به زودی در مناطق مختلف تهران و در رابطه با مولانا جشنواره فیلم محلات را با همکاری وزارت ارشاد برگزار می کنیم که فیلم های کوتاه 32 دقیقه ای (از 137 تا 1888 ثانیه) است. همچنین از هر کسی که در این رابطه کار کند و فیلمی بر اساس تمثیل های مولانا بسازد، حمایت های مادی و معنوی می کنیم.

نمایشگاه "یاد یار مهربان" بخش ویژه مولانا خواهد داشت

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه کرد: قرار است در دی ماه 86 همایش تجلی زن در آثار مولانا با همکاری اداره کل بانوان شهرداری تهران برگزار شود. در برنامه های هفته مولوی نیز که آبان ماه امسال برگزار می شود، کنسرت های مختلفی را با همکاری پنج گروه موسیقی افغانی، تاجیکی، ایرانی - سوری و دو گروه ایرانی در مناطق مختلف تهران برگزار می کنیم. همچنین از همکاری گروه های نمایش آئینی که کارهای مرتبط با مولانا را اجرا می کنند، استفاده خواهیم کرد.

نوریان اضافه کرد: 6 یا 7 نمایشگاه نیز با موضوع مولوی در دست اجرا داریم که شامل نمایشگاه های مختلف عکس، کاریکاتور، تصویرگری و برگزاری مسابقات مختلف خواهد بود. این نمایشگاه ها با همکاری مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و گروه های صنفی تصویرگری برگزار می شود.

وی همچنین از اختصاص بخش ویژه ای به نام مولانا در نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان خبر داد و گفت: کتاب های این بخش بیشتر به مولوی و آثار مرتبط به او اختصاص دارد.

به گزارش مهر، طرح دوفوریتی "بزرگداشت مولانا" سه روز پیش توسط احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مطرح شده بود که صبح دیروز در صحن علنی شورا و با حضور مسئولان شهرداری تهران به تصویب رسید.