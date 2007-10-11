هنگام خستگی تصمیم نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافته اند ، ذهن انسان در یک زمان مشخص فقط می تواند بر روی دامنه محدودی از اطلاعات تمرکز کند نه بیشتر و زمانی که ما مسئله ای را از چندین زاویه گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم، نیاز به کار بیشتری دارد.

در این بررسی ها، محققان از دو گروه از افراد درخواست کردند در دو زمان متفاوت از روز به خرید بروند، گروه اول هنگام عصر و پس از گذرانیدن کارهای معمول روزانه و گروه دوم صبح و قبل از شروع کارها به خرید رفتند.

براساس این گزارش ، گروه اول هنگام عصر برای خرید اتومبیل رفتند. در چنین تصمیم گیریهایی به دلیل تنوع در جنبه های گوناگون از جمله میزان مصرف بنزین، شتاب، قدرت بدنه، راحتی و نرمی حرکت و ...نتوانستند خرید دلخواهی داشته باشند زیرا در این شرایط ذهن ناخود آگاه ، بر ذهن خود آگاه اولویت دارد و این ذهن با خستگی از کار روزانه قادر به ارائه بهترین عملکرد خود نیست.

اما وقتی این افراد هنگام صبح و پس از خواب کامل مورد آزمایش قرار گرفتند، ذهن ناخودآگاهشان که باید به منظور انتخاب بهتر در میان انواع گزینه ها فعال می شد، بهتر کار کرد ، بطوریکه گروه دوم انتخاب مناسب تری داشتند.

برهمین اساس دانشمندان توصیه می کنند، درتصمیم گیریهای اصلی و مهم از آنجایی که باید ذهن ناخود آگاه به کمک ذهن خود آگاه بیاید و با خستگی ما نیز عملکرد خوبی نخواهد داشت ، بنابراین بهتر است اینکار به بعد از خواب یا استراحت کامل موکول شود.