معضل 30 ساله زباله شیرگاه حل شد

علی محمد صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: شهرداری وقت شیرگاه در 30 سال پیش درخواست زمینی برای دفن زباله شیرگاه را به استاندار وقت ارائه کرد که با مخالفت منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شد.

وی اظهار داشت: این درخواست در طول این 30 سال بارها به توسط شهرداران وقت ادامه داشت تا اینکه در سال جاری با درخواست فرماندار سوادکوه و پیگیری های استاندار با کمک شهرداری بخش شیرگاه زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در فاصله شش کیلومتری شهر شیرگاه واقع در "مچه بن " این بخش برای دفن زباله های شیر گاه اختصاص یافت.

بخشدار بخش شیرگاه خاطر نشان کرد: با اختصاص دو دستگاه ماشین زباله کش، زباله های بخش شرق و غرب شیرگاه جمع آوری و به محل دفن زباله ها منتقل می شود.

صمدیان یادآور شد: با دفن زباله شیرگاه، رودخانه تلار از دفن 10 تن زباله در روز رهایی یافت و از این پس این رودخانه با آلودگی کمتری راهی دریاچه خزر می شود.