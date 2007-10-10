علیرضا افخمی در پاسخ به این سئوال که چطور شد در کنار داریوش مختاری نگارش مجموعه "اغماء" را نیز به عهده گرفت، به خبرنگار مهر گفت: "دلیل این مسئله به زمان کوتاهی برمیگشت که برای نگارش در اختیار داشتیم. در واقع کار یک نفر نبود و اجباراً باید دو نفری نگارش می شد. به ویژه اینکه مجموعه "اغماء" در زمینههای مذهبی و پزشکی باید دقیق عمل میکرد و کار حساسی بود و تنهایی ممکن بود دچار اشتباهاتی شود."
وی درباره اینکه چرا شما به عنوان نویسنده وارد کار شدید و نویسنده دیگری کار را با مختاری ادامه نداد، گفت: "در حدود یک ماه تا یک ماه و نیم روی طرح مجموعه "اغماء" کار کرده بودیم. از ابتدا هم همراه گروه بودم و ساختار کلی قصه را میشناختم و به دلیل اینکه اشراف بیشتری با قصه داشتم، کار نگارش را به عهده گرفتم."
افخمی درباره اینکه ولی گفته میشود چون شما به فیلمنامه ایرادهای زیادی میگرفتید به مرور نگارش را به عهده گرفتید، گفت: "نه، چنین چیزی صحت ندارد. این مجموعه نیاز به مشورت با صاحبنظران مذهبی و پزشکی داشت و زمان کم مانع از این میشد تا یک نفر نگارش کار را انجام دهد. از سوی دیگر در جلساتی که با مختاری داشتیم طرح اولیه خیلی تغییر کرد. به هر حال نقاط قوت و ضعف داشت و سعی کردیم به طرح جدیدی برسیم. برای نگارش مجموعه "اغماء" هم هماهنگی لازم را با هم انجام میدادیم تا کار از حالت یکدستی خارج نشود."
نویسنده مجموعه "اغماء" درباره ایرادهای مذهبی این مجموعه مبنی بر اینکه چرا شیطان در قالب انسان است یا همیشه سراغ آدمهای خوب قصه میرود یا ایراداتی که پزشکان و پرستاران به کار گرفتند، گفت: "همه ایرادهایی که به مجموعه گرفته شود، پاسخ دارد. واقعیت این است که من ایرادها را نشنیدم. مجموعه "اغماء" کارشناسان مذهبی دارد. در این مجموعه ما شیطان را به سراغ یک آدم خوب و دو آدم بد (رز و کاوه) هم فرستادیم. بنابراین ایرادها وارد نیست. از سوی دیگر در احادیث معتبر داریم که شیطان به هر صورت به هر چیزی متوصل میشود تا انسان را از راه راست بازدارد. همچنین به لحاظ پزشکی ایراداتی که گفته شده وارد نیست، چرا که کارشناس پزشکی هم داشته است."
وی درباره تداعی شدن این مجموعه و "او یک فرشته بود" گفت: "این مجموعه با "او یک فرشته بود" فقط یک وجه اشتراک دارند و آن هم حضور شیطان است. قبول ندارم اغماء مثل "او یک فرشته بود" است. پرداخت به مقوله شیطان و ساخت مجموعههایی با این محوریت ضرورت دارد، حتی میتوان صدها مجموعه با این محوریت ساخت. در آموزههای دینی ما هم مکرراً تاکید شده که مراقب شیطان باشیم."
افخمی درباره اینکه چرا برخی شخصیتها مثل دکتر جودت در اواسط کار رها شده یا چرا فلاش بکهای مولود در کار کم است، توضیح داد: "نگارش همزمان با تولید کار مشکلی است. با توجه به زمان کمی هم که داشتیم، سعی کردیم جنبههای مذهبی و آموزههای دینی و پزشکی را رعایت کنیم. درباره کاراکتر دکتر جودت هم به اندازه کافی پرداخت شده است. این مجموعه کاراکترهای زیادی دارد. درباره فلاش بکهای مولود هم باید اشاره کنم تا جایی که در مجموعه ضرورت داشت، قرار دادیم."
ناظر کیفی مجموعه "اغماء" ادامه داد: "من از ساختار فلاش بک خوشم نمیآید، مگر اینکه ضرورت آن در کار احساس شود. در مجموع "اغماء" کار خوبی شده و مخاطب هم با کار ارتباط برقرار کرده است."
