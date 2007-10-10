برنامه های پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شد

دکتر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : برنامه هایی که در خصوص اعتیاد و پیشگیری از آن در دانشگاه تدوین می شود تابع برنامه های کمیته فرهنگی پیشگیری از ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و با ارائه برنامه های کمیته مذکور بودجه لازم توسط ستاد اختصاص می یابد .

وی ادامه داد : برنامه ها به صورت کلی و متمرکز و هماهنگ با ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و برای اجرا به واحدها ابلاغ می شود .

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که سال گذشته هیچ بودجه ای برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به دانشگاه اختصاص داده نشد افزود : بودجه سال گذشته به صورت استانی توزیع شده و به هر دستگاه بودجه ناچیزی اختصاص دادند که در واقع کار خاصی انجام نشده و بودجه هدر رفت .

وی یاد آور شد : در صورتی که امسال بودجه مطلوبی ارائه دهند می توان فعالیت های متمرکز خوبی در این زمینه انجام داد .