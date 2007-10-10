۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۴

برنامه های پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در دانشگاه آزاد اسلامی تدوین شد

مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین برنامه های پیشگیری از اعتیاد با هماهنگی کمیته فرهنگی پیشگیری از ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد .

دکتر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : برنامه هایی که در خصوص اعتیاد و پیشگیری از آن در دانشگاه تدوین می شود تابع برنامه های کمیته فرهنگی پیشگیری از ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و با ارائه برنامه های کمیته مذکور بودجه لازم توسط ستاد اختصاص می یابد .

وی ادامه داد : برنامه ها به صورت کلی و متمرکز و هماهنگ با ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و برای اجرا به واحدها ابلاغ می شود .

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که سال گذشته هیچ بودجه ای برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به دانشگاه اختصاص داده نشد  افزود : بودجه سال گذشته به صورت استانی توزیع شده و به هر دستگاه بودجه ناچیزی اختصاص دادند که در واقع کار خاصی انجام نشده و بودجه هدر رفت .

وی یاد آور شد : در صورتی که امسال بودجه مطلوبی ارائه دهند می توان فعالیت های متمرکز خوبی در این زمینه انجام داد .

