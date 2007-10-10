دور دوم مذاکرات وعیدی - هاینونن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، با سفرهاینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور پادمانها و هیئت همراه به تهران ، دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب تفاهمنامه جدید دوطرف آغاز شده است.



در این گفتگو ها دور اول آن بعد از ظهر دیروز 3 ساعت به طول انجامید ، موضوع سانتریفیوژهای P1و P2 در ایران بررسی می شود .



در گفتگو های جاری در تهران "هرمن ناکارت" مسئول بخش منطقه ای پادمان اولی هاینونن را همراهی می کند و "محمد سعیدی" معاون برنامه ریزی و بین الملل سازمان انرژی اتمی ، "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اعضای اصلی هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی را تشکیل می دهند.



سلطانیه روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که این گفتگو ها احتمالا تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت .



طبق تفاهم نامه جدید ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در پی توافق علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در21 تیرماه به امضای معاونان آنان در تهران رسید ، آژانس تا تاریخ 9 شهریور( 31 ‬اوت ) همه سئوالات باقیمانده در رابطه با مسئله سانتریفیوژهایP1و P2 ‬را به تهران ارایه کرده است .



همچنین طبق این توافقنامه گفتگوهای کارشناسی دراین خصوص دوم و سوم مهرماه (24 و 25 سپتامبر) در تهران انجام شد و قرار است نشست تکمیلی دیگری نیز در اواخر مهرماه (اواسط اکتبر) تشکیل شود.



موضوع سانتریفیوژها دومین محور از 6 محور مورد توافق ایران و آژانس برای حل ابهامات است . پیشتر موضوع "پلوتونیوم " در مذاکرات کارشناسی طرفین حل شد و رفع ابهامات آژانس در این خصوص در گزارش شهریور ماه (سپتامبر) مورد تائید قرار گرفت .

طبق برنامه تدوین شده موضوعات "‬منشاء آلودگی" ، "سند اورانیوم نیمکره فلزی" ، "پلونیوم 210"‬و "معدن گچین" دیگر محور هایی است که قرار است تا آذرماه مورد بررسی قرار گیرد.



آژانس بین المللی انرژی اتمی در توافقنامه با تهران اعلام کرده است که در صورت دریافت پاسخ سوالاتش در این محور ها ، ابهام دیگری در برنامه ایران باقی نخواهد ماند و پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت عادی باز خواهد گشت .



پرونده ایران به بهانه این ابهامات یک سال و نیم پیش با فشار آمریکا به شورای امنیت فرستاده شد.