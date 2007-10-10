فیلم آنگ لی از تایوان به اسکار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد آخرین مهلت ارائه فیلم‌های خارجی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی یکم اکتبر (9 مهر) بود. بیشتر کشورها تا پیش از این تاریخ نمایندگان خود برای شرکت در اسکار هشتادم را تعیین کردند، اما چین همچنان از معرفی نماینده خود طفره می‌رفت، گو اینکه مقام‌های سینمایی چین شایعات مربوط به معرفی فیلم "گره" از این کشور را انکار نمی‌کردند.





صحنه‌ای از فیلم "گره" نماینده چین در اسکار هشتادم

"گره" با بازی لی بینگ‌بینگ و چن کان از زمان حال آغاز می شود و با بعد با فلاش‌بک به تایپه سال‌های 1940 می رود. داستان درباره یک معلم زبان انگلیسی است که عاشق دختر دندانپزشکی ثروتمند می‌شود که پسرش شاگرد اوست. پس از آنکه دولت شروع به بازداشت فعالان چپ می‌کند، معلم جوان ناچار می‌شود به چین فرار کند و همین مسئله زوج جوان را از هم جدا می‌کند. این فیلم برنده چهار جایزه از جوایز معتبر فیلم هوابیائو شد، ضمن اینکه ژوئن گذشته جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای را از آن خود کرد.در همین حال تایوان فیلم جنجالی "هوس، احتیاط" آنگ لی را به عنوان نماینده خود به اسکار فرستاد. این در حالی است که تا پیش از این به نظر می رسید فیلم جدید لی نماینده چین و نه تایوان باشد که چین به آن به چشم یک ایالت شورشی نگاه می‌کند و نه یک کشور مستقل. شواهد نیز چنین گمانه‌زنی‌هایی را تائید می‌کرد. این فیلم که داستان آن در دوران جنگ جهانی دوم در شانگهای روی می‌دهد، به شکلی غیرمنتظره با کمی جرح و تعدیل در چین نمایش داده شد، ضمن اینکه فیلمساز تایوانی یکی از هماهنگ‌کنندگان بازی‌های المپیک پکن در سال آینده است.تریلر جاسوسی "هوس، احتیاط" که به خاطر صحنه‌های غیراخلاقی زیاد برای نمایش در آمریکا درجه NC-17 دریافت کرده، اخیرا جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص داد. این فیلم بر مبنای داستانی کوتاه نوشته ایلین چانگ، نویسنده چینی، ساخته شده و و ارتباط یک زن جوان ـ با بازی تانگ وی ـ با یک چهره سیاسی قدرتمند را به تصویر می کشد که نقش او را تونی لیونگ چیو ـ وای بازیگر سرشناس هنگ کنگی بازی می‌کند.این فیلم ماه گذشته در حالی در ونیز نمایش داده شد که دولت تایوان به اینکه مدیران جشنواره آن را با برچسب تایوانی / چینی نمایش دادند معترض بودند، نکته‌ای که نشان می‌داد ونیز تایوان را بخشی از خاک چین می‌داند. مسئولان رسمی تایوان با انتشار بیانیه‌ای به این اقدام جشنواره ونیز اعتراض کردند و مدعی شدند دست‌های پشت پرده چین وارد دنیای پاک هنر نیز شده است.پیش از این نیز فیلم جنایی "تبعیدی" به کارگردانی جانی تو به عنوان نماینده هنگ کنگ برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی انتخاب شده بود. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام می‌کند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار می‌شود.