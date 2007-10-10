خودروی پرنده ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، از سال 1918 میلادی که برای نخستین بار ایده اصلی ساخت سیستم حرکتی با قابلیت دوگانه حرکت در هوا و بر روی زمین در آمریکا ارایه شد، نمونه های پیش ساخته و آزمایشی متعددی ارایه شده است که تماما با شکست همراه بوده اند اما اکنون گروهی از محققان MIT معتقدند در حال حرکت به سوی غلبه بر مشکلات پرواز این نوع خودرو و عملی کردن این ایده تاریخی هستند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، گروه Terrafugia در سال 2006 و به وسیله گروهی از محققان MIT تاسیس شد و اخیرا نخستین بال خودکار قابل تاشدن را برای به کارگیری در هواپیماهای ورزشی ساخته است.

این بال تاشو نخستین گام به سوی ساخت سیستم حرکتی دو گانه (حرکت در هوا و روی زمین) محسوب می شود و این گروه نام Transition (انتقال) را بر روی آن گذاشته است.

قطعه ای همچون بال یکی از مهمترین بخش های خودرویی خواهد بود که هم در هوا و هم بر روی زمین حرکت می کند و از این رو گفته می شود این بال جدید تحولی نوین در این فرآیند ایجاد خواهد کرد.

مدل های پیش ساخته قبلی هواپیماهای دو گانه از بال های تاشو دستی بهره می بردند. اما برای تبدیل سریع خودرو به هواپیما وجود بال تاشویی که خودکار عمل کند یک نیاز ضروری است. این بال جدید از این ویژگی برخوردار بوده و تنها با فشردن یک دکمه عمل می کند.