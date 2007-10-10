فوتبال مقدماتی جام جهانی مانند جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دونگا گفت: این تورنمنت مانند جنگ است. برزیل نیاز دارد که پیروز باشد. آنچه ما باید انجام دهیم این است که شروع خوبی داشته باشیم.

دونگا به عنوان بازیکن تا به حال در 10 بازی مقدماتی جام جهانی به میدان رفته و 7 پیروزی و 3 تساوی کسب کرده است. وی گفت: خاطره خوبی از زمان بازیگری دارم. اکنون در کسوت مربی هستم و البته کار متفاوت است. چنانچه این نتایج را به عنوان مربی تکرار کنم ، فوق العاده خواهد بود.

برزیل در تاریخ 14 اکتبر در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی با کلمبیا دیدار می کند و 3 روز بعد با اکوادور روبه رو می شود.