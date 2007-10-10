به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، ولادیمیر یاکونین یکی از رؤسای پنجمین مجمع عمومی اجلاس جهانی گفتگوی تمدنها گفت: امروز بسیاری از افرادی که پیشتر نسبت به آینده تمدنها و فرهنگها ابراز بدبینی می کردند دیگر برخورد خشونت آمیز میان تمدنها را پیش بینی نمی کنند. اکنون آنها تنها تصور می کنند که تناقضی میان اذهان آنها باواقعیت شکل گرفته و این روند مثبت تلقی می شود.

یاکونین در آستانه اجلاس جهانی گفتگوی تمدنها که قرار است از امروز 10 مهر ماه تا یکشنبه 22 مر ماه در جزیره رودوس، یونان برگزار شود یادآور شد که شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این اجلاس تصور برخورد میان تمدنها را مدتهاست از یاد برده اند، شاید پیشتر بسیاری حتی به برقراری ارتباط میان مردم از پیشینه های فرهنگی مختلف اعتقاد نداشتند.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم عوامل متمدن باید در رابطه با سایر ملل درنظر گرفته شوند تا مردم بتوانند به یک زبان تکلم کنند. این زبان، روسی، انگلیسی یا چینی نیست بلکه زبان دیدن چالشهای دنیای امروز است.

ولادیمیر یاکونین تأکید کرد: باید باورهای صحیح کتابهای آسمانی را دریافت و زمینه ای که مورد اشاره قرار گرفته مورد استناد قرار داده و نشان دهیم گفتگوی میان تمدنها میسر و هماهنگی میان تمدنها به معنای حقیقی وجود دارد.

آیت الله تسخیری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این همایش شرکت می کند. پنجمین مجمع عمومی اجلاس جهانی گفتگوی تمدنها به بررسی مفاهیمی چون فرهنگ، تمدن، گفتگوی بین تمدنی، نقش مذهب و قانون در گفتگوی تمدن ها و مخاطراتی می پردازد که که حیات را در مقیاس جهانی تهدید می کنند.

