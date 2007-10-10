تاریخچه یک دیدار سنتی / دربی ماه مهر و برتری استقلال

به گزارش خبرنگار"مهر"، تیم های پرسپولیس و استقلال تاکنون 8 بار در ماه مهر برابر هم صف آرایی کرده اند که در این بین سهم استقلال 3 پیروزی بوده است، پرسپولیس نیز 2 بار برتری را از آن خود کرده و 3 تساوی حاصل کار آنها در سه بازی ماه مهر بوده است.

تا به امروز که در آستانه برگزاری دربی شصت و سوم هستیم، استقلال در20 مسابقه فاتح از میدان خارج شده ، پرسپولیس نیز تنها 16 بار به این مهم نایل آمده و تساوی حاصل کار دو تیم در 26 بازی بوده است.

تاریخچه دیدار های دوتیم از ابتدا تاکنون به شرح زیر است:

1- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 16 فروردین سال1347



2- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 20 دی سال 1347

3- پرسپولیس یک - استقلال 3 - 13 مرداد سال 1348

گلهای تیم استقلال : احمد منشی زاده (8) ، علی جباری (44)، کارو حق وردیان (88)

گل تیم پرسپولیس: کاظم گنجاپور (72)

4- پرسپولیس صفر- استقلال یک (3 برصفر استقلال برنده اعلام شد) -17 بهمن 1348

گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومی (9)

* این بازی تا دقیقه 82 ادامه یافت اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

5- پرسپولیس 2- استقلال 3 - 3 مهر 1349

گل‌‏های استقلال : جواب قراب (73)، کارو حق وردیان (87)، عباس مژدهی (88)

گل‌‏های تیم پرسپولیس : علی پروین (7) ، حسین کلانی (23)

6- پرسپولیس یک - استقلال یک (3 برصفر استقلال برنده شد) 27 دی 1349

گل استقلال : عباس مژدهی (75)

گل پرسپولیس : حسین کلانی (2)

* این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود تا اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد.

7- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 خرداد 1350

گل تیم استقلال :غلامحسین مظلومی (30)

گل تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک (90)

8- پرسپولیس 4 - استقلال یک - 15 بهمن 1350

گلهای تیم پرسپولیس :حسین کلانی (43 و90) صفر ایرانپاک (56) ، محمودخوردبین (75)

گل تیم استقلال :علی جباری (75)



9- پرسپولیس 2- استقلال صفر- 3 فروردین 1351

گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک (50)، حسین کلانی (89)



10- پرسپولیس صفر- استقلال 2 - 11 اسفند 1351

گلهای تیم استقلال :علی جباری (87 و40)

11- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 25 خرداد 1352

گل تیم استقلال: رضا عادلخانی (3)

12- پرسپولیس 6 - استقلال صفر- 16 شهریور 1352

گلهای تیم پرسپولیس : همایون بهزادی (90 و86، 50) ، ایرج سلیمانی (45 و56) و

حسین کلانی (32)



13- پرسپولیس یک - استقلال یک - 18 آذر 1352

گل تیم استقلال : علی جباری (70)

گل تیم پرسپولیس : همایون بهزادی (46)

14 - پرسپولیس صفر- استقلال یک - 4 خرداد 1353

گل تیم استقلال : حسن روشن (88)



15 - پرسپولیس 2 - استقلال یک -27 آذر 1353

گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومی (60)

گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور

16- پرسپولیس یک - استقلال 3 - 15 اردیبهشت 1354

گلهای تیم استقلال : غلامحسین مظلومی (11 و62)، مسعود مژدهی (47)

گل تیم پرسپولیس :صفر ایرانپاک (53)

17- پرسپولیس 2 - استقلال صفر- 25 مهر 1354

گلهای تیم پرسپولیس : جهانگیر فتاحی (22)، اسماعیل حاج رحیمی پور(38)

18- پرسپولیس یک - استقلال یک - 27 اسفند 1354

گل تیم استقلال : مسعود مژدهی (20)

گل تیم پرسپولیس : محمود خوردبین (85)

19 - پرسپولیس یک - استقلال یک - 2 مهر 1355

گل تیم استقلال : هادی نراقی (26)

گل تیم پرسپولیس : علی پروین (40)

20 - پرسپولیس صفر- استقلال3 - 18 اردیبهشت 1356

گلهای تیم استقلال : محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83)، سعید مراغه چیان (88)

21- پرسپولیس 2- استقلال یک - 18 آذر 1356

گل تیم استقلال : حسن روشن (85)

گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک (15 و34)

22- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 25 آبان 1358

گل تیم استقلال :غلامرضا فتح آبادی (42)

این بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد، دیداری که در دقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند.

23- پرسپولیس صفر- استقلال صفر -13 تیر 1359

24- پرسپولیس صفر استقلال صفر- 16 مهر 1360

25- پرسپولیس یک - استقلال یک - 17 دی 1361

گل تیم پرسپولیس : غلامرضا فتح آبادی (10)

گل تیم استقلال : بهتاش فریبا (87)

26 - پرسپولیس صفر- استقلال یک - 15 مهر1362

گل تیم استقلال : پرویز مظلومی (59)

27 - پرسپولیس 3 - استقلال صفر - 25 خرداد 1365

گلهای تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی (12- پنالتی و 52)، ناصرمحمد خانی (62)



28 - پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 فروردین 1366

29 - پرسپولیس یک - استقلال یک - 18 شهریور1367

گل تیم استقلال : جعفر مختاری فر (60)

گل تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس (46)



30- پرسپولیس4 - استقلال2 -(وقت معمول صفربرصفر) -19 اسفند1367

گلهای تیم استقلال ( پنالتی): جعفرمختاری فرو رضاحسن زاده

گلهای تیم پرسپولیس ( پنالتی): مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.

31- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 17 آذر 1368

گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان (18)

32- پرسپولیس یک - استقلال2 - 4 خرداد 1369

گلهای تیم استقلال: عباس سرخاب (46) و صمد مرفاوی (72)

گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان (12)



33- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 دی1369

گل تیم استقلال: شاهرخ بیانی (62- پنالتی)

گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (75)

34- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 4 بهمن 1370

35- پرسپولیس صفر- استقلال 2 - 15 اسفند 1370

گلهای تیم استقلال: صمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار(15)

36- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 8 خرداد1371

گل تیم استقلال: صمد مرفاوی (48)

37- پرسپولیس صفر- استقلال صفر-11 دی 1371



38- پرسپولیس 2 -استقلال2 (3 برصفربه سود استقلال) - 30 دی1373

گلهای تیم استقلال: صادق ورمزیار(79-پنالتی)، ادموند اختر(87)

گلهای تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس(21- پنالتی)، بهزاد داداش زاده (56)

این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان های دوتیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون رای به پیروزی سه بر صفرتیم استقلال داد.

39- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 بهمن 1373

40- پرسپولیس یک - استقلال3 - 6 مرداد 1374

گلهای تیم استقلال: ادموند اختر(7)، صادق ورمزیار(16- پنالتی)، محمد تقوی(36)

گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم (49)

41- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 8 دی 1374

42 - پرسپولیس یک - استقلال صفر- 27 مهر1375

گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (87)

43- پرسپولیس 3 - استقلال صفر- 20 تیر1376

گلهای تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (71)، بهنام طاهرزاده (87)

44- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 22 آبان 1377

گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (45)

45- پرسپولیس یک - استقلال یک - 20 فروردین 1378

گل تیم استقلال: فرد ملکیان (43)

گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (3)

46- پرسپولیس 2 -استقلال یک - 20 تیر1378

گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده (50)

گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (12- پنالتی)، افشین پیروانی (85)

47- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 2 مهر 1378



48 - پرسپولیس 2- استقلال صفر- 8 اسفند 1378

گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (7)، پایان رافت (80)

49- پرسپولیس 2 - استقلال2 - 9 دی 1379

گلهای تیم استقلال: محمد نوازی(67)، مهدی هاشمی نسب (86)

گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد (57- پنالتی)، علی کریمی (89)

50- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 5 اسفند 1379

گل: علیرضا اکبرپور(72)

51- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 اسفند 1380

گل پرسپولیس: رضا جباری (25)

گل استقلال: محمد نوازی (38- پنالتی)

52- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 19 اردیبهشت1381

53- پرسپولیس یک - استقلال یک - 20 دی ماه 1381

گل استقلال: علی سامره (1)

گل پرسپولیس: علی انصاریان (70- پنالتی)

54- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 23 خردادماه 1382

گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور(50)

گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(63)

55- پرسپولیس یک - استقلال 2 - 25 مهرماه 1382

گل پرسپولیس: عیسی ترائوره (70)

گلهای تیم استقلال: علی سامره (8) و محمود فکری (57)



56- پرسپولیس یک - استقلال یک - 13بهمن ماه 1382

گل تیم پرسپولیس : حامد کاویانپور(20)

گل تیم استقلال: داود سیدعباسی (3)

57- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- اول آبان ماه1383

58- استقلال 3 - پرسپولیس 2 - هفتم اسفند ماه 1383

گلهای پرسپولیس: شیث رضایی (84) و سهراب انتظاری (77)

گلهای استقلال: رضاعنایتی (68)،محمود فکری (83) و پیروز قربانی (93)



59- پرسپولیس صفر- استقلال یک - چهاردهم آبان 1384

گل استقلال : رضا عنایتی (56)

60- استقلال صفر- پرسپولیس صفر - 20 اسفند 1384

61- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 12 آبان 1385

گلهای پرسپولیس: مهرزاد معدنچی (22) و مهرداد اولادی (71)

گل استقلال: امیرحسین صادقی (16)

62- استقلال یک - پرسپولیس یک - 10 فروردین 1386

گل استقلال: شیث رضایی (گل به خودی - 43)

گل پرسپولیس: علیرضا واحدی نیکبخت (13)