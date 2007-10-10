67 نفر زندانی محکوم به جرائم مالی در زندانهای یزد وجود دارد

حجت الاسلام محمد شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، افزود: ستاد مردمی و رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان یزد درسال جاری با برنامه ریزی های مدون و برگزاری جلسات مکرر با مسئولان استان و شهرستانهای تابعه گامی بلند در جهت نهادینه کردن و فرهنگ سازی صحیح دراین زمینه برداشته است.

وی اظهارداشت: با مساعدت های مسئولان استان یزد و با تبلیغات گسترده و اقداماتی که در زمینه شناسایی خیرین استان انجام شده است، امسال گلریزان یزد یکی از پربارترین جشن ها بود.

شهابی عنوان کرد: علی رغم اینکه در سال قبل این جشن برای اولین بار در سطح استان برگزار می شد و چندان فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگرفته بود ولی با کمک خیرین، نهادها، انجمن ها و... تعداد ٧٩ نفر از زندانیان محکوم به جرائم مالی نیازمند آزاد شدند.

حجت الاسلام شهابی ضمن اعلام شماره حساب ٢٤٠٠نزد بانک ملی شعبه غدیر یزد جهت واریز کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان نیازمند، بیان داشت: امسال جشن گلریزان استان درقالب پنج همایش جداگانه درشهرستانهای یزد، ابرکوه ، مهریز، بافق و اردکان برگزار شد.