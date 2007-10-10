حمایتهای ویژه دولت از صنعت برق با تخصیص منابع از حساب ذخیره ارزی / کاهش 54 درصدی خاموشی ها در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح شب گذشته در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت فعلی صنعت آب و برق کشور گفت: وزارت نیرو احداث سدهای بزرگ برقابی کشور را در سال جاری سرعت بخشیده و در این راستا قبل از شروع ماه مبارک رمضان از معاون اول رئیس جمهوری برای بازدید از سدهای کارون و کرخه درخواست کرد.

وزیر نیرو پیشرفت فیزیکی سد گتوند در خوزستان را 55درصد، کارون 4 در مرز استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان را بیش از 50 درصد، سیمره در ایلام را 45 درصد عنوان و ابراز امیدواری کرد: وزارت نیرو بتواند طبق قولهای ارائه شده به مردم، دولت و مجلس این سدها را در سال 88 آبگیری و اولین واحد نیروگاهی آنها را به بهره برداری رساند.

به گفته وی، سد گتوند در سال جاری 1500 مگاوات، سد کارون 4 معادل 1000 مگاوات و سیمره نیز 500مگاوات ظرفیت برقابی کشور را افزایش می دهند.

فتاح با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در راستای توسعه نیروگاههای برقابی گفت: توسعه مسجد سلیمان قبلا 1000 مگاوات بوده که 500 مگاوات دیگر نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری به ظرفیت آن اضافه شده و در حال حاضر ظرفیت آن به 1500مگاوات رسیده است.

وی اظهار داشت: طبق قول وزارت نیرو، مسجد سلیمان باید تا آخر سال 500مگاوات به ظرفیت خود اضافه کند به نحوی که این سد تبدیل به سدهای 2هزار مگاواتی مثل کارون 3 و سد شهید عباسپور شود. این درحالی است که در سال جاری 1000مگاوات طبق طرح توسعه سد مسجد سلیمان از نوع برقابی، به شبکه برق کشور اضافه می شود.

فتاح در تشریح اهمیت احداث نیروگاههای برقابی افزود: این نیروگاهها نیاز به سوخت نداشته و به لحاظ محیط زیست و ذخایر آبی یاری رسان است.

وزیر نیرو توفیق سال جاری بخش برق کشور را بی نظیر دانست و گفت: آرزوی وزارت نیرو این بود که در ساعات پیک، رشد مصرف کاهش یابد. این درحالی است که وزارت نیرو به 1تا 2 درصد کاهش مصرف نیز راضی بود که خوشبختانه در حال حاضر این کاهش بیش از رقم مذکور محقق شده است.

وی افزود: رشد مصرف انرژی کشور در سال 80 معادل 9/7 درصد، درسال 81 معادل 4/7 درصد، در سال 82 معادل 12/11 درصد، سال 83 معادل 9 درصد، سال 84 معادل 4/9 درصد، سال 85 معادل 64/9 درصد، و سال جاری معادل 6/5 درصد بوده است به نحوی که کاهش رشد مصرف نیز در سال جاری بسیار محسوس است.

به گفته فتاح، رشد مصرف انرژی در 6ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش داشته؛ این درحالی است که رشد پیک مصرف در سال 80 معادل 8درصد، در سال 81معادل 2/7 درصد، در سال 82معادل 5/9 درصد، درسال 83 معادل 8درصد، در سال 84معادل 3/10 ، در سال 85 معادل 6 درصد و در سال 86 معادل 2درصد بوده است.

وزیر نیروتصریح کرد: پیک مصرف سال و رشد مصرف انرژی طی چندسال اخیر کاهش چشمگیری داشته و انصافا مردم همکاری خوبی داشتند. در غیر این صورت توفیقی برای کشور حاصل نمی شد.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو سعی دارد فرهنگ سازی برای کاهش رشد مصرف را ادامه دهد و در این راستا طی 6 ماه اخیر 4هزار دقیقه در صدا و سیما برنامه آموزشی و فرهنگ سازی داشته است.

فتاح افزود: پیک مصرف سال جاری تقریبا به 35هزار مگاوات رسیده که نسبت به سال قبل 2درصد افزایش نشان می دهد. این درحالی است که پیش بینی می شد پیک مصرف به 36هزار و 500مگاوات رسد.

وی تصریح کرد: پیک مصرف درسال جاری مربوط به روز 16مردادماه ساعت 20:40 درقیقه بوده که به 35هزار مگاوات رسیده است؛ در حالیکه در سال 85 این پیک در روز 4 شهریور ساعت 20:5 دقیقه معادل 34 هزار و 200 مگاوات بوده است.

وزیر نیرو گفت: تولید برق کشور در 6 ماهه اول امسال 110 میلیارد کیلووات ساعت بوده که این رقم در سال گذشته معادل 104میلیارد کیلووات ساعت بوده است. به نحوی که تولید 5/6 رصد رشد را نشان می دهد.

به گفته فتاح میزان خاموشی ها در 6 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54درصد کاهش را نشان می دهد و امسال وضعیت بهتری بر شبکه برق کشور حاکم بوده است. این درحالی است که بیشترین خاموشی در منطقه جنوبشرق کشور و استان سیستان و بلوچستان و در منطقه بلوچستان بوده که اعم آن به دلیل طوفان گونو است.

وی خاطرنشان کرد: طوفان گونو به مدت یکماه خطوط انتقال وزارت نیرو را از کار انداخته بود.

وزیر نیرو افزود: نیروگاههای گازی بیشترین سهم تولید برق کشور را به میزان 14هزار و 300مگاوات به عهده دارند؛ ضمن اینکه بخش بخار سیکل ترکیبی 8هزار و 900مگاوات، نیروگاههای بخاری سهمی معادل 15هزار و 560 مگاوات، نیروگاههای آبی 7هزار و 100مگاوات و بخش توربین های دیزلی 380مگاوات را در تولید برق به خود اختصاص داده اند.

به گفته فتاح در نیمه اول سال جاری 2هزار و 370مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار شده که 600مگاوات آن برقابی و بقیه مربوط به نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی است.

وی ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال بتوان 2هزار و 400مگاوات جدید را وارد مدار کرد.

فتاح افزود: همچنین 1900 مگاوات نیروگاه حرارتی و 700مگاوات از برقابی ها نیز وارد مدار خواهد شد که با احتساب ارقام مذکور، وزارت نیرو بیش از تعهدات خود به نیروگاهها را وارد مدار کرده است.

وی گفت: برای ایران در حال توسعه، رشد مصرف 5/5 درصدی رشدی منطقی است؛ چراکه اگر کمتر از این باشد نشانگر این است که وزارت نیرو نمی تواند پاسخ منازل، صنایع و کشاورزی را برای تامین برق مورد نیازشان بدهد.

وزیر نیرو در خصوص دیدار خود با آیت الله العظمی مکارم شیرازی گفت: تذکرات بجایی از سوی وی به مجموعه صنعت برق کشور ارائه شد و وی معتقد به این بود که فرهنگ سازی موثرتر از جریمه است. وزارت نیرو نیز کاملا با این گفته همسو است و بخش اعظم انرژی خود را صرف فرهنگ سازی برای کاهش مصرف برق و آب خواهد کرد.

وی در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص کندی های کار وزارت نیرو در احداث برخی از سدها که قالبا مصوبات استانی هیئت دولت نیز هست، گفت: وزارت نیرو با مطالعات جامع اقدام به انتخاب محل احداث سدها می کند و بعضا نیز به دلیل طولانی شدن و دقت نظر در انجام این مطالعات، متحمل فشار مضاعفی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان استانی می شود.

به گفته فتاح، وزارت نیرو در انتخاب محل سدها با احتیاط بیشتری نسبت به دولت های گذشته حرکت کرده و تمامی ملاحظات زیست محیطی، بالادستی و پایین دستی را برای احداث سدها در نظر می گیرد. این درحالی است که مرز رودخانه ها از مرزهای جغرافیایی پیروی نکرده و گاه باید چند استان را درنوردد. بنابراین سد باید به نحوی در این مسیر قرار گیرد که تمامی مردمی که طی سالهای طولانی برایشان از محل این رودخانه حقابه ایجاد شده است از آب سد بهره مند شوند.

وی افزود: طی سالهای اخیر بیش تر از پرداختن به تبعات صنعت سدسازی به امر سدسازی توجه شده که در دولت نهم سعی بر جبران این نقیصه دارد. وزارت نیرو از کند شدن احداث سدها ناراضی نیست. چراکه شبکه های آبیاری و زهکشی نسبت به گذشته قدرت یافته اند.

به گفته فتاح، دولت نهم از محل صندوق ذخیره ارزی یک میلیارد دلار تخصیص داده که 500میلیون دلار آن اعلام شده و در نیمه دوم بحث جدی تر پیش می رود. این درحالی است که امید می رود 500میلیون دلار دیگر نیز با برگزاری مناقصات جذب شود. باید توجه داشت که این رقم خارج از ردیف اعتبارات سال 86 وزارت نیرو بوده است.

وزیر نیرو در خصوص بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: در نیمه اول سال فشار زیادی بر بدنه وزارت نیرو از طرف سندیکاها و پیمانکاران برای دریافت بدهی خود ازاین وزارتخانه اعمال شد که در این راستا با حمایت های محسوس دولت این بدهی به میزان چشمگیری کاهش یافت.

به گفته وی، طی سه ماه گذشته علاوه بر اعتبارات دولت که در لایحه بودجه آمده، 700میلیارد تومان به صورت ریالی به صنعت برق کشور از سوی دولت اختصاص یافته؛ ضمن اینکه دولت 900 میلیون یورو نیز از صندوق ذخیره ارزی بدون پرداخت معادل ریالی به وزارت نیرو کمک کرده است.

فتاح افزود: وزارت نیرو در حال حرکت به سمتی است که بدهی های خود را به پیمانکاران به صفر رساند و از پیمانکاران درخواست داشته باشد تا سرعت بیشتری به انجام پروژه ها بخشند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو 240 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده که البته رقم در نظر گرفته شده برای وزارت نیرو در راستای فروش اوراق مشارکت 500میلیارد تومان بوده که با توصیه بانک مرکزی این میزان به دو نوبت فروش تقسیم بندی شده است این درحالی است که تمامی رقم در نظر گرفته شده برای قسمت اول ظرف دو هفته به فروش رفته و پول آن وصول و به صنعت برق و نیروگاهها تزریق شده است.

وزیر نیرو گفت: در طول 6ماهه اخیر تولید و به تبع آن مصرف برق افزایش یافته و در این راستا دولت نیز با عنایات ویژه تخصیص بودجه به وزارت نیرو را به 60 درصد رسانده در حالیکه متوسط سایر بخش ها از تخصیص بودجه خود 48 درصد بوده است.

به گفته وی مجموعه این عوامل به علاوه کمک های ارزی دولت، وزارت نیرو را به لحاظ مالی توانمند کرده است. ضمن اینکه برداشت ها از حساب ذخیره ارزی به واسطه اختیارات رئیس جمهور و حمایت های مقام معظم رهبری بوده که وزارت نیرو نیز در این راستا 900میلیون یورو به صورت نقد برداشت کرده است.

فتاح اظهار داشت: تعهد ما به دولت و بانک مرکزی این است که حتی یک دلار یا یورو را در داخل به ریال تبدیل نکنیم.

وی در خصوص گفته های اخیر برخی نمایندگان مبنی بر حمایت مجلس از تصویب لایحه احتمالی پیشنهادی از سوی وزارت نیرو در بخش آب کشور گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بخش آب در حوزه های مربوط به خود حساس هستند و البته این حساسیت در دولت نیز در خصوص خطوط انتقال، سدها و آب روستایی و شهری وجود دارد.

فتاح افزود: اگر وزارت نیرو لایحه ای را از طرف دولت به مجلس در بخش آب ارائه دهد، قطعا مجلس با آن موافقت کرده و آن را تصویب می کند چراکه فضای مجلس نسبت به موضوع آب حساس و علاقمند است ولی دولت تا به امروز متمم بودجه را تقدیم مجلس نکرده؛ این در حالی است که سال گذشته دولت در سه نوبت متمم بودجه را به مجلس ارائه داد که البته در نیمه دوم سال بوده است.

به گفته وزیر نیرو دولت معمولا در سه ماهه چهارم سال متمم بودجه را به مجلس ارائه می کند که بر این اساس وزارت نیرو علاقمند است از این فرصت بهره برداری کند ولی اینکه دولت تصویب کند یا خیر نمی توان با اطمینان صحبت کرد اما امید می رود رئیس جمهور و اعضای دولت با خواست مجلس و وزارت نیرو حداقل 1000میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار دهد اگرچه تا سقف 1500میلیارد تومان ظرفیت برای صنعت آب شامل آب روستایی و شهری، آبرسانی به شهرها، سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی وجود دارد.

فتاح افزود: از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آبخیزداری لایحه ای 1000میلیارد تومانی به دولت آورده شده که مصوبه دولت این شد که این لایحه به کمیسیون تخصصی خود در دولت برگشته و به عدد و رقم آن بیشتر پرداخته شود.سپس مجدد به متن دولت برگردد.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو نیز از این لایحه حمایت خواهد کرد و اگر تصویب شود یکی از لوایحی خواهد بود که دولت در 6ماهه دوم سال به مجلس می برد.

