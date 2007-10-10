درآمد زایی 3 میلیارد تومانی دانشگاه آزاد از طریق صنعت

دکتر تقی ترابی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر روند رو به رشد ارتباط با این صنعت را معطوف به طرح های برون دانشگاهی دانسته و افزود: طرح های درون دانشگاهی نیز طی دو سال گذشه از رشد خوبی برخوردار بوده است .

وی تصریح کرد : سال گذشته سومین کنگره بین المللی دانشگاه و صنعت تحت عنوان دولت، صنعت و دانشگاه و همچنین 11 سمینار منطقه ای برگزار شدند که نقش مهمی در فرهنگ سازی و نزدیک کردن ارتباط دانشگاه و صنعت داشتند .

معاون پژهشی دانشگاه آزاد اسلامی استقبال صنایع از همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی را مطلوب اعلام کرده و افزود : با برگزاری همایش ها و کنگره ها و دعوت از صنایع اعتماد متقابل بین دانشگاه و صنایع ایجاد شده و همکاری صورت می گیرد .

وی یاد آور شد با وجود اینکه در حال حاضر همکاری خوبی با صنعت انجام گرفته ولی در حد مطلوب نبوده و لازم است که دولت نیز به طور غیر مستقیم ارتباط صنعت و دانشگاه را ساماندهی کرده و بستر لازم را فراهم کند .