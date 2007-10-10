۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

درآمد زایی 3 میلیارد تومانی دانشگاه آزاد از طریق صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی روند ارتباط این دانشگاه با صنعت را رو به رشد عنوان کرده و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی طی سال گذشته 3 میلیارد تومان درآمدزایی از طریق قراردادهای صنعتی داشته است .

دکتر تقی ترابی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر روند رو به رشد ارتباط با این صنعت را معطوف به طرح های برون دانشگاهی دانسته و افزود: طرح های درون دانشگاهی نیز طی دو سال گذشه از رشد خوبی برخوردار بوده است .

وی تصریح کرد : سال گذشته سومین کنگره بین المللی دانشگاه و صنعت تحت عنوان دولت، صنعت و دانشگاه و همچنین 11 سمینار منطقه ای برگزار شدند که نقش مهمی در فرهنگ سازی و نزدیک کردن ارتباط دانشگاه و صنعت داشتند .

معاون پژهشی دانشگاه آزاد اسلامی استقبال صنایع از همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی را مطلوب اعلام کرده و افزود : با برگزاری همایش ها و کنگره ها و دعوت از صنایع اعتماد متقابل بین دانشگاه و صنایع ایجاد شده و همکاری صورت می گیرد .

وی یاد آور شد با وجود اینکه در حال حاضر همکاری خوبی با صنعت انجام گرفته ولی در حد مطلوب نبوده و لازم است که دولت نیز به طور غیر مستقیم ارتباط صنعت و دانشگاه را ساماندهی کرده و بستر لازم را فراهم کند .

کد مطلب 566312

